Ο Νεϊμάρ είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας, καθώς ξεπέρασε τον Πελέ και θέλησε να ανταμείψει τους 78 πιο σημαντικούς ανθρώπους της καριέρας του με ένα ξεχωριστό δώρο.

Ο Νεϊμάρ κατάφερε να «ρίξει» τον Πελέ από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Βραζιλίας. Ο Βασιλιάς σταμάτησε στα 77 γκολ με το εθνόσημο και ο 31χρονος εξτρέμ της Αλ Χιλάλ τον ξεπέρασε, καθώς στο παιχνίδι με τη Βολιβία σκόραρε δις και έφτασε τα 79 τέρματα με τη Σελεσάο.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του Βραζιλιάνου, ο οποίος θέλησε να ανταμείψει τους 78 πιο σημαντικούς ανθρώπους της καριέρας του στην πορεία του στο ποδόσφαιρο. Ο Νεϊμάρ σε συνεργασία με την Puma δημιούργησαν τα NJR78 Future, ένα ζευγάρι παπούτσια limited edition, που σχεδιάστηκαν για το μεγάλο ορόσημο της καριέρας του 31χρονου σούπερ σταρ. Τα παπούτσια έχουν λευκό χρώμα, χρυσές σιδερένιες τάπες και ανάγλυφα σύμβολα.

«Αφού έφτασα τα 78 γκολ, ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό και να τους δείξω την ευγνωμοσύνη μου. Μαζί με την PUMA δημιουργήσαμε 78 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια FUTURAS που θα δοθούν στα 78 άτομα που με έχουν επηρεάσει εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε αυτούς τους ανθρώπους και ένα μέρος αυτού του ρεκόρ που με βοήθησαν να πετύχω», ήταν το μήνυμα του Νεϊμάρ.

