Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε σχετικά με τις σκέψεις του για τον Νεϊμάρ και την κλήση του στο Μουντιάλ του 2026 και ήταν ξεκάθαρος για την απόφαση που θα πάρει.

Οι όμιλοι του Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν και ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε γύρω από το θέμα του Νεϊμάρ και το ενδεχόμενο να τον καλέσει στην αποστολή της Βραζιλίας το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο έμπειρος προπονητής ήταν ξεκάθαρος για το θέμα της απόφασης του, τονίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος σταρ θα κληθεί μόνο αν το αξίζει και αν σε εκείνη την περίοδο των κλήσεων, βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω γιατί αναρωτιέστε όλοι για τον Νεϊμάρ. Θα το διευκρινίσω. Είναι ακόμα Δεκέμβριος και το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι τον Ιούνιο. Όταν θα ανακοινώσουμε την αποστολή τον Μάιο και ο Νεϊμάρ αξίζει να κληθεί, θα κληθεί. Αν είναι καλά, αν είναι καλύτερος ή ίσος με άλλον παίκτη στη θέση του, τότε θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο».