Ο Σάμουελ Ετό στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου: Ερευνάται για στημένους αγώνες

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Καμερούν από τον Δεκέμβριο του 2021, Σαμουέλ Ετό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για λάθος λόγους.

Ήδη στο στόχαστρο σοβαρών κατηγοριών που εξαπέλυσε ο πρώην αντιπρόεδρό του, ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ Σαμουέλ Ετό είναι αυτή τη φορά αντικείμενο έρευνας από την αστυνομία του Καμερούν για ισχυρισμούς περί στημένων αγώνων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τον Guardian, ο 42χρονος Καμερουνέζος φέρεται να είχε στήσει αγώνες της 2ης κατηγορίας για να ανεβάσει τη Βικτόρια Γιουνάιτεντ στην 1η κατηγορία.

Οι κατηγορίες διαψεύδονται από τον ενδιαφερόμενο. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί και σε ευρύτερες κατηγορίες για διαφθορά εντός της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της θητείας του παίκτη, οι οποίες μπορεί να αφορούν έως και 40 άτομα...

