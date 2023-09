Συγκινητικός φόρος τιμής στον Βιάλι σε φιλικό προς τιμήν του θρυλικού Ιταλού (vids)

Οι οπαδοί της Τσέλσι ξεδίπλωσαν ένα γιγάντιο πανό προς τιμήν του Τζιανλούκα Βιάλι σε έναν αγώνα των Legends με την Μπάγερν Μονάχου το βράδυ του Σαββάτου (09/09) με τον Τζον Τέρι να αφιερώνει ένα γκολ στον αείμνηστο Ιταλό θρύλο.

Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου έδωσαν φιλικό προς τιμήν του Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στην αρχή της χρονιάς, με σκοπό να συγκεντρωθούν κεφάλαια για το Ίδρυμα της Τσέλσι και το Royal Marsden Cancer Charity.

Άνθρωποι όπως ο Τζον Τέρι, ο Τζανφράνκο Ζόλα, ο Μάικλ Εσιέν και ο Κλοντ Μακελέλε αγωνίστηκαν για τους «Μπλε», με τον πρώην συμπαίκτη του Βιάλι -και προπονητή που έχει κερδίσει το Champions League - Ρομπέρτο Ντι Ματέο στον πάγκο.

Moving moment at Chelsea v Bayern Munich #Legends game remembering our dearest Vialli with his family in the centre circle. Nessun Dorma so captures him.

RIP Gianluca 🇮🇹 pic.twitter.com/7mDUTVUmy6