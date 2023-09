Λατρεία για τον Μέσι στην Αργεντινή: Μαθητές σχημάτισαν τον Pulga με χιλιάδες ανακυκλωμένα καπάκια! (vid)

Φοβερή έμπνευση είχαν μαθητές γυμνασίου στην Αργεντινή, οι οποίοι... δημιούργησαν μια προσωπογραφία Λιονέλ Μέσι με πλαστικά καπάκια.

Σαν... Μεσίας λατρεύεται στην Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι! Ειδικά μετά την πολυπόθητη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Οι μαθητές ενός γυμνασίου στην Αργεντινή προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία και, χρησιμοποιώντας χιλιάδες ανακυκλωμένα καπάκια από πλαστικά μπουκάλια, σχημάτισαν τη φιγούρα του Pulga να κρατά το τρόπαιο του Μουντιάλ!

Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, είναι εντυπωσιακό:

Argentine high school students piece together a massive Lionel Messi mural out of thousands of recycled plastic bottle caps https://t.co/hatytQiMgU pic.twitter.com/NJUXxjSRgV