Ο Έντινσον Καβάνι πέτυχε το πολυπόθητο πρώτο γκολ του με την Μπόκα Τζούνιορς στη δεύτερη συμμετοχή κι έβαλε «φωτιά» στο «Μπομπονέρα».

Δεν χρειάστηκε να περιμένουν περισσότερο από δύο παιχνίδια οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς για να δουν τον νέο τους σταρ να σκοράρει. Ο Έντινσον Καβάνι μπορεί να έμεινε «άσφαιρος» στο ντεμπούτο του, αλλά δεν άφησε να περάσει δεύτερη συμμετοχή χωρίς να ανοίξει τον λογαριασμό του στους Σενέισες και το πέτυχε μέσω μιας φανταστικής ομαδικής συνεργασίας.

Η Μπόκα επικράτησε της Πλατένσε (3-1) στην πρώτη αγωνιστική του νεοσύστατου Copa de La Liga Profesional και ο «Matador» μετέτρεψε σε γκολ ένα ονειρικό build-up των γηπεδούχων, με τον Σεμπάγιος να σερβίρει στο δεύτερο δοκάρι και τον Ουρουγουανό killer να τελειώνει τη φάση με κεφαλιά σχεδόν παράλληλα με την εστία.

Το γκολ αυτό διπλασίασε το προβάδισμα της Μπόκα στο 55' και όπως είναι λογικό έβαλε... φωτιά στο «Μπομπονέρα».

#Cavani’s first goal for the club, and what a buildup to it 🤩 pic.twitter.com/at9lzD7Q7O