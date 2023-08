Μια ανάσα από την απόκτηση του διεθνή Μαροκινού τερματοφύλακα, Γιασίν Μπόνο, βρίσκεται η Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Χιλάλ θέλει να συνεχίσει δυναμικά στο θερινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς μετά την απόκτηση του Νεϊμάρ βρίσκεται πολύ κοντά και στον διεθνή Μαροκινό τερματοφύλακα της Σεβίλλης, Γιασίν Μπόνο.

Ο διεθνής Μαροκινός τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο με τους Σεβιγιάνους, ωστόσο οι Σαουδάραβες είναι αποφασισμένοι να τον αποκτήσουν σε μία τιμή μεταξύ 18 και 19 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο και η Μπάγερν Μονάχου ήταν στη διεκδίκηση του Μπόνο, ωστόσο αποσύρθηκε από αυτή λόγω της υψηλής πρότασης των Σαουδαράβων. Υπενθυμίζουμε πως και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον 32χρονο τερματοφύλακα με τις διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλλη να μην προχωρούν.

Όπως όλα δείχνουν η Αλ Χιλάλ είναι έτοιμη να κάνει δικό της ακόμη έναν ποδοσφαιριστή από το πάνω ράφι μετά τους Νεϊμάρ, Ρούμπεν Νέβες, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μάλκομ και Καλιντού Κουλιμπαλί.

