Παραιτήθηκε από την θέση του προπονητή στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Αιφνίδια παραίτηση του Ρομπέρτο Μαντσίνι από την θέση του τεχνικού της εθνικής Ιταλίας. Ο 58χρονος Ιταλός προπονητής, που κατέκτησε μάλιστα με την Ιταλία το περασμένο Euro, αποφάσισε να σταματήσει να υπηρετεί την εθνική ομάδα της χώρας του χωρίς οι λόγοι να έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

Ο Μαντσίνι βρισκόταν στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας την τελευταία πενταετία ενώ πριν εκτελέσει χρέη προπονητή σε μεγάλες ομάδες, όπως η Λάτσιο, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Γαλατάσαραϊ και η Ζενίτ.

