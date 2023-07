Έντινσον Καβάνι και Μπόκα Τζούνιορς ήρθαν σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην Αργεντινή και τη Μπόκα Τζούνιος μετακομίζει ο Έντινσον Καβάνι που ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Xeneize. Ο πολύπειρος Ουρουγουανός επιθετικός έφυγε ως ελεύθερος από τη Βαλένθια αφού έλυσε πρόωρα το συμβόλαιό του, παρά το γεγονός ότι έχει ένα χρόνο στην τρέχουσα συμφωνία του και ετοιμάζει βαλίτσες για το πρωτάθλημα της Αργεντινής.

Η Μπόκα αναμένεται να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά άμεσα και ο άλλοτε παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο ενάμιση έτους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Θυμίζουμε ότι μετά την αποχώρησή του από τους Κόκκινους Διαβόλους, ο πρώην σταρ της Νάπολι μετακόμισε στο «Μεστάγια» το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δυσκολεύτηκε να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Edinson Cavani to Boca Juniors, here we go! Verbal agreement completed on deal valid until December 2024 🟡🔵🏹



Cavani has accepted conditions of the agreement as he’s leaving Valencia on free transfer, as reported yesterday.



Contracts to be signed soon.

Cavani ✖️ la Bombonera. pic.twitter.com/gUQ5j126V4