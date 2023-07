Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδύνευσε να παραβιάσει το συμβόλαιό του με τη Nike, αφού εμφανίστηκε να φοράει προστατευτικά κνήμης της Adidas κατά τη διάρκεια της ήττας της Αλ Νασρ από τη Θέλτα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε την πρώτη του εμφάνιση με την Αλ Νασρ σε φιλικό προετοιμασία με τη Θέλτα Βίγο, όπου οι Σαουδάραβες υπέστησαν βαριά ήττα με 5-0. Ο 38χρονος αγωνίστηκε τα πρώτα 45 λεπτά και παρακολούθησε το δεύτερο ημίχρονο, όπου σημειώθηκαν και τα πέντε γκολ των Ισπανών, από τις κερκίδες. Ωστόσο, ο Πορτογάλος σταρ δημιούργησε... αντιπαράθεση, καθώς οι ειδικοί στις φανέλες ποδοσφαίρου Footy Headlines τον εντόπισαν να φοράει προστατευτικά κνήμης Adidas X Pro, ενώ έχει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την αντίπαλό της τη Nike. Ο CR7 έχει συμβόλαιο με τη Nike από τα πρώτα στάδια της καριέρας του, το 2003, ύψους 147 εκατομμυρίων λιρών και διάρκειας 10 ετών με τον αμερικανικό κολοσσό. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές του brand και έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις που προωθούν τα παπούτσια της μάρκας η οποία πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία και με την Αλ Νασρ.

