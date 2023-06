Με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αλλά και... πανάκριβο ιδιωτικό τζετ ταξιδεύουν για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι παίκτες της Αλ Χιλάλ, αεροσκάφος που πλέον θα απολαμβάνουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Νέβεες και Κουλιμπαλί.

Η Σαουδική Αραβία δείχνει αποφασισμένη να... χτίσει το ποδόσφαιρο της χώρας και για να το κάνει αυτό έχει ήδη προσγειώσει στο πρωτάθλημά της αρκετά αστέρια που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα για παράδειγμα, η Αλ Χιλάλ έκανε δικούς της τόσο τον Ρούμπεν Νέβες, όσο και τον Καλιντού Κουλιμπαλί.

Όπως φαίνεται πάντως, προκειμένου να προσελκύσουν τέτοιους παίκτες οι Σαουδάραβες, εκτός από... πακτωλό χρημάτων, τους προσφέρουν και μια σειρά από ανέσεις.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το εκκεντρικό και πανάκριβο ιδιωτικό τζετ το οποίο η Αλ Χιλάλ χρησιμοποιεί για τα ταξίδια της. Μέσα από ένα video που δημοσίευσε ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν των Σαουδαράβων, Ιγκάλο, το υπερπολυτελές αεροσκάφος είδε το φως της δημοσιότητας.

For context : this is @Alwaleed_Talal private Boeing 747-400 who is a board member of @Alhilal_FC , he usually lands his plane to the team when they travel long distance flights to East Asia for Asian Champions League finals. https://t.co/ZoO7bkyMZi pic.twitter.com/vtRWkMfis4