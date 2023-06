Ο Μπρένταν Ρότζερς επέστρεψε έπειτα από μια τετραετία στην Σέλτικ, έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Ο Μπρένταν Ρότζερς μετά από μια... δύσκολη χρονιά στην Λέστερ, από την οποία απολύθηκε στις 2 Απριλίου και άφησε την ομάδα στην 19η θέση, επέστρεψε σε «οικείο» περιβάλλον. Ο 50χρονος Άγγλος προπονητής έπειτα από μια τετρατία στις Αλεπούδες επέστρεψε στην Γλασκώβη για λογαριασμό της Σέλτικ, την οποία είχε κοουτσάρει από τον Μάιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2019. Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε τρία League Cup, δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.

Welcome back, Brendan! #CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



