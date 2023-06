Η Αλ Ιτιχάντ παρουσίασε τον Μπενζεμά και την... Χρυσή Μπάλα μπροστά σε 60.000 θεατές (vid)

Σε ένα θεαματικό «show» η Αλ Ιτιχάντ παρουσίασε τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος σήκωσε μπροστά σε 60.000 θεατές την Χρυσή Μπάλα.

Παντζουρλισμός για τον Καρίμ Μπενζεμά! Ο Γάλλος σέντερ φορ φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινόμαυρη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ με το Νο. 9 και παρουσίαστηκε μπροστά σε 60.000 θεατές, οπού γέμισαν το γήπεδο για να αποθεώσουν τον μέχρι πρότινος αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας ετοίμασαν μια φανταστική τελετή με φωτιές, πυροτεχνήματα και φωτορυθμικά για να παρουσιάσουν την ιστορική του μεταγραφή, με τον εντυπωσιασμένο Γάλλο να απαθανατίζει τις στιγμές με το κινητό του. Ο Μπενζεμά είχε φέρει μαζί του και την Χρυσή Μπάλα την οποία σήκωσε στο ουρανό του Ριάντ και σήκωσε στο... πόδι το «King Abdullah»

