Μπενζεμά: «Πονάει πραγματικά… δεν είναι εύκολο, ήθελα πολύ να αποσυρθώ εδώ, αλλά μερικές φορές αλλάζουν οι κατευθύνσεις»

Η Ρεάλ Μαδρίτης διοργάνωσε μια μεγαλοπρεπή τελετή αποχαιρετισμού για τον Καρίμ Μπενζεμά με τον Γάλλο θρύλο φανερά φορτισμένο να αποχαιρετά το «σπίτι» του, Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του Γάλλου επιθετικού ξεκαθαρίζει ένα πράγμα: Τι στιγμές έχει χαρίσει ο Καρίμ στους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης! Τα όσα εντυπωσιακά έχει καταφέρει ο Καρίμ Μπενζεμά στις 14 σεζόν που υπερασπίστηκε το έμβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης. 354 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 1.000 εικόνες. Ο θρύλος της Εθνικής Γαλλίας με το 9 στην πλάτη θα είναι για πάντα χέρι-χέρι με την ιστορία των «λος μπλάνκος». Φεύγοντας αφήνει μια σπουδαία κληρονομιά 25 τίτλων και στιγμές που έκαναν συμπαίκτες και αντιπάλους του να ερωτεύονται. Αυτά ανέφερε το βίντεο που ετοίμασε η Ρεάλ για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο της striker.

«Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για μένα, στην οποία έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις και συναισθήματα που έζησα τα τελευταία 14 χρόνια. Από την ανακοίνωση του αποχαιρετισμού του Καρίμ, έχω δει ένα τεράστιο αίσθημα θλίψης στους Μαδριλένους και στους ποδοσφαιρόφιλους που έχουν συγκινηθεί από τη μαγεία ενός ποδοσφαιριστή σαν εκείνον. Αγαπητέ Καρίμ, έχεις γίνει ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Σε έχουμε δει να κάνεις απίστευτα πράγματα με το έμβλημά μας σε όλο τον κόσμο. Και κανένας δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για σένα. Ήρθες πολύ νέος και έγινες σύμβολο και ένας από τους μεγάλους θρύλους μας», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Μαδριλένων Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Ο τρόπος που καταλαβαίνεις το ποδόσφαιρο, τους στόχους σου... Έχεις καταφέρει να μας συγκινήσεις. Ήσουν και είσαι διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Κάποιοι πήραν χρόνο για να σε καταλάβουν..Υπερασπίστηκες τις αξίες της Ρεάλ. Υπήρξες παράδειγμα σε όλα. Σήμερα φεύγεις από τη Μαδρίτη με την αγάπη όλου του κόσμουΕδώ έχεις ξεπεράσει πολλά εμπόδια. Ξέρεις πώς να ξεπεράσεις την πίεση του τι είναι να παίζεις στον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο», συνέχισε στην ομιλία του ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ.

«Αγαπητέ Καρίμ, σήμερα είναι επίσης μια μέρα για να είσαι χαρούμενος. Έχεις μείνει στην ιστορία της Μαδρίτης ως ένας από τους μεγάλους μύθους. Έχεις πετύχει τα πάντα Κανείς δεν κέρδισε περισσότερο από εσένα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καρίμ, ήσουν παράδειγμα συμπεριφοράς και επαγγελματισμού στον σύλλογό μας. Ως πρόεδρος πρέπει να σου πω ότι, όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ήξερα πώς να βάλω ένα "αλλά" στη συμπεριφορά σου. Έχεις κερδίσει το δικαίωμα να αποφασίσεις για τη μοίρα σου. Ένα μέλλον που ανήκει μόνο σε σένα και πρέπει να το σεβαστούμε».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο ίδιος για να πει: «Είναι δύσκολο να μιλάς με τόσα συναισθήματα, αλλά ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρεάλ Μαδρίτης και τους συμπαίκτες μου. Ήταν ένας καλός δρόμος στη ζωή μου. Είχα την τύχη να εκπληρώσω το όνειρό μου ως παιδί, χάρη στον πρόεδρο. Όταν σε είδα είπα "είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Ρονάλντο και Ζιντάν. Είναι απίστευτος". Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ό,τι έχω κερδίσει, το έχω απολαύσει σαν παιδί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη Ρεάλ. Είναι αδύνατο, είναι ο καλύτερος σύλλογος στην ιστορία. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι η ώρα να φύγω και να μάθω μια άλλη ιστορία. Όπως είπα τότε στην παρουσίασή μου "ένα, δύο και τρία, ζήτω η Ρεάλ!»

Karim Benzema: “It really hurts… it’s not easy, I really wanted to retire here but sometimes directions change”. ⚪️👋🏻 #RealMadrid



“I’ll always be watching Madrid games and I will always support Real Madrid, the best club in the world”. pic.twitter.com/VtOqPpJh07