Η πρωταθλήτρια Αντβέρπ ανέβασε στα Social Media βίντεο με έναν πιτσιρικά φίλαθλο, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς έπειτα από την... περιπετειώδη κατάκτηση του πρωταθλήματος.

To φινάλε του πρωταθλήματος Βελγίου από το οποίο προέκυψε η δεύτερη πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League ήταν για... γερά νεύρα. Η πρώτη θέση άλλαξε τέσσερις φορές και έξι φορές η δεύτερη!

Η «μπίλια» εν τέλει κάθισε στην Αντβέρπ, η οποία χάρη στη γκολάρα του Τόμπι Αντερβάιλερ στο 90+4' στέφθηκε πρωταθλήτρια για πέμπτη φορά στην ιστορία της, άφησε δεύτερη την Γκενκ και τρίτη την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έχασε με 1-3 από την αδιάφορο Κλαμπ Μπριζ και έμεινε εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πρωταθλητές ανέβασαν στα Social Media βίντεο με έναν οπαδό, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του και ξέσπασε στα κλάματα, ενώ ο πατέρας του τον πήρε αγκαλιά και τον φίλησε στο κεφάλι.

What football is all about! ❤️🤍 pic.twitter.com/Au1LOURCuK