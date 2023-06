Στην Αμερική θα μετακομίσει ο Βασίλης Μοίρας καθώς θα ενσωματωθεί στην Ντάρτμουθ της Ivy League.

Μετά από μία αρκετά καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Κ19, όπου αναδείχθηκε και πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Μοίρας ετοιμάζει βαλίτσες για άλλες πολιτείες.

Συγκεκριμένα ο 17χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ όπου θα ενσωματωθεί στην ομάδα του πανεπιστημίου Ivy League, Ντάρτμουθ, με την ομάδα να κάνει γνωστή την απόκτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αναμένεται να πετάξει για την Αμερική κοντά στις 15/08 ώστε να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Με τον Ολυμπιακό μέτρησε 21 συμμετοχές φέτος με απολογισμό τέσσερα γκολ.

Our final signing for our 2023 class is joining us from Athens, Greece. Vasilis Moiras is a striker who plays for Olympiacos F.C. He most recently made 21 appearances, 6 goals and 2 assists for the U19s on their way to winning the u19 Super League this past season. pic.twitter.com/nXidk698hS