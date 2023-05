Η Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου νίκησε με 3-0 τη Σάντα Κλάρα στο «Ντα Λουζ» και στέφθηκε πρωταθλήτρια για 38η φορά στην ιστορία της. Επιστροφή στην κορυφή μετά από τέσσερα χρόνοα.

Η Μπενφίκα για πρώτη φορά μετά το 2019 κατέκτησε το πρωτθλήμα της Πορτογαλίας! Οι Αετοί επικράτησαν με 3-0 της Σάντα Κλάρα στο «Ντα Λουζ» στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος, τερμάτισαν στο +2 από τη δεύτερη Πόρτο και πήραν τον τίτλο για 38η φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Ρόγκερ Σμιντ άνοιξε το σκορ στο 7' με τον Γκονσάλο Ράμος, στο 28' ο Ράφα Σίλβα διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων και στο 60' ο Άλεξ Γκριμάλντο στο τελευταίο παιχνίδι του με την Μπενφίκα σκόραρε με πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος σήκωσε το δεύτερο πρωτάθλημα του στην Μπενφίκα από όταν «μετακόμισε» από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα της Λισαβόνας. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τη σεζόν με 54 εμφανίσεις (έμεινε στον πάγκο μόνο σε ένα ματς Κυπέλλου), κράτησε 27 φορές ανέπαφη την εστία του και δέχτηκε 39 γκολ. Στο πρωτάθλημα είχε 20 clean sheets σε 34 εμφανίσεις και μάζεψε 20 φορές την μπάλα από τα δίχτυα του.

🏆 SL BENFICA, WE ARE THE 2022/23 PORTUGUESE LEAGUE CHAMPIOOOOONS!!! pic.twitter.com/K6bQbSqPgo