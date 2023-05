Σύμφωνα με την Mundo Deportivo ο Κριστιάνο Ρονάλντο ύστερα από έξι μήνες στην Αλ Νασρ θέλει να αποχωρήσει και να επιστρέψει σε ομάδα της Ευρώπης.

O Κριστιάνο Ρονάλντο κλείνει εξάμηνο από την υπογραφή του «χρυσού» συμβολαίου του με την Αλ Νασρ και την μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν «κυλούν» όπως τα περίμενε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και ύστερα από μισή σεζόν εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει, παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με την Mundo Deportivo ο CR7 δεν αντέχει άλλο τη ζωή στη χώρα της Μέσης Ανατολής και είναι αποφασισμένος να επιστρέψει το καλοκαίρι σε ομάδα της Ευρώπης. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι εκπρόσωποί του έχουν ξεκινήσει ήδη να επικοινωνούν στην αγορά πως ο Κριστιάνο «ψάχνεται» από τώρα για να βρει νέα ομάδα.

Με την Αλ Νασρ μετράει μέχρι στιγμής 17 εμφανίσεις, 12 γκολ και δυο ασίστ, όμως έχασε το Super Cup, έμεινε εκτός διεκδίκησης του Κυπέλλου και η ομάδα του είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στο -3 από την Αλ Ιτιχάντ.

