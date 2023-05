Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Εl Nacional» ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ λίγους μήνες μετά την υπογραφή του πλουσιοπάρουχου συμβολαίου του. Σκέψεις του Φλορεντίνο Πέρεθ να του προτείνει ρόλο πρεσβευτή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 30 Δεκεμβρίου η Αλ Νασρ έριξε την απόλυτη βόμβα με την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών, με ετήσιες απολαβές της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, όμως μετά από μόλις πέντε μήνες φέρεται να κάνει σκέψεις αποχώρησης.

Σύμφωνα με την El Nacional o CR7 εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας τους και να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής μετράει 15 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 31 συμμετοχές με την Αλ Νασρ, όμως έχασε το Super Cup, έμεινε εκτός διεκδίκησης του Κυπέλλου και η ομάδα του είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στο -3 από την Αλ Ιτιχάντ.

