Πιρς Μόργκαν: «Χλευάστε όσο θέλετε, αλλά με Κριστιάνο η Άρσεναλ θα έπαιρνε πρωτάθλημα»

Ο Πιρς Μόργκαν «χτύπησε» ξανά στο twitter με μια άποψη που σήκωσε κουβέντα, δηλώνοντας ότι αν η Άρσεναλ αποκτούσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον περασμένο χειμώνα, τώρα θα μετρούσε αντίστροφα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Άρσεναλ πλήρωσε την απουσία ενός στράικερ στο διάστημα που αγωνιζόταν χωρίς τον τραυματία Γκάμπριελ Ζεσούς. Ο Έντι Ενκέτια έδωσε πολύτιμες βοήθειες και σκόραρε μερικά κρίσιμα γκολ, αλλά μακροπρόθεσμα η ένδεια στην εν λόγω θέση στοίχισε στους Κανονιέρηδες, οι οποίοι λύγισαν στην πρωταθληματική κούρσα κι όπως όλα δείχνουν θα συμβιβαστούν με τη δεύτερη θέση.

Το «τις πταίει» στην περίπτωση των Λονδρέζων βρίσκει αρκετές διαφορετικές απαντήσεις. Μια από τις πλέον... αμφιλεγόμενες κι αναπάντεχες, όμως, έρχεται από τον «μετρ» τέτοιων απόψεων, τον Πιρς Μόργκαν.

Ο διάσημος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της αγγλικής τηλεόρασης προχώρησε σε ανάρτηση στο twitter, δηλώνοντας ότι το «φάρμακο» που θα οδηγούσε την Άρσεναλ στον τίτλο ακούει στο όνομα... Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο καλός φίλος του CR7, ο οποίος είχε την αποκλειστικότητα της συνέντευξης-«καταπέλτη» που σήμανε το τέλος του Πορτογάλου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υποστήριξε πως ο νυν σταρ της Αλ Νασρ θα μπορούσε να αποδειχθεί η λύση στο επιθετικό πρόβλημα των Gunners, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως κι ο ίδιος ο 38χρονος θα ήταν θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο.

«Χλευάστε όσο θέλετε, αλλά αν είχαμε υπογράψει τον Ρονάλντο όταν έφυγε από τη Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν, κάτι που θα ήθελε κι ο ίδιος παρεμπιπτόντως, θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Ξέρει πώς να κερδίζει μεγάλα τρόπαια και πώς να πετυχαίνει γκολ όταν μετρούν πραγματικά».

Με τη φανέλα της Αλ Νασρ ο Κριστιάνο μετράει ως τώρα 12 γκολ και δύο ασίστ σε 13 συμμετοχές, αν και η ομάδα του παραμένει 2η στο -5 από την κορυφή.

Mock all you like, but if we’d signed Ronaldo when he left Utd, until the end of the season - as he was keen to do btw - we would have won the League. He knows how to win major trophies, and how to score goals when it really matters. https://t.co/nxRhDCONRC