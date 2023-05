Ο Λουίς Σουάρες «ζωγράφισε» στο ματς της Γκρέμιο κόντρα στην Κρουζέιρο, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της πλούσιας καριέρας του με ονειρική «βολίδα» με το εξωτερικό!

Τι κι αν έχει κλείσει τα 36 του χρόνια και βρίσκεται στη δύση της καριέρας του; Τι κι αν έφυγε από την ευρωπαϊκή «σκηνή»; Ο Λουίς Σουάρες κάνει πάταγο και στη Βραζιλία, θυμίζοντας σε όλους τη σπάνια κλάση του με ένα γκολ που εύκολα μπορεί να χωρέσει στη συλλογή με τα κορυφαία της καριέρας του.

Ο Ουρουγουανός στράικερ έκλεψε την παράσταση στο ματς της Γκρέμιο κόντρα στην Κρουζέιρο, πιάνοντας ένα τρομερό σουτ με το εξωτερικό και γράφοντας το 1-1 για τους γηπεδούχους στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Η «βολίδα» του πήρε τροχιά προς το «Γ» και ο αντίπαλος κίπερ δεν είχε την παραμικρή αντίδραση.

Αυτό ήταν το 10ο γκολ του στην 21η εμφάνισή του με την Γκρέμιο, μετρώντας και πέντε ασίστ.

Δείτε το καταπληκτικό τέρμα:

Luis Suarez has still got it 🚀 pic.twitter.com/JelcUoAEPj