Μπαρτσελόνα: Η πρώτη φιέστα μετά τον Μέσι!

Στο χέρι της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον τίτλο στην Αγγλία και τώρα έχει αποστολή στην έδρα της Έβερτον, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στα 19 προηγούμενα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα (4-0 τον Ιανουάριο του 2017). Έχει φύγει με νίκη, μάλιστα, από αυτό το στάδιο και στις 5 προηγούμενες επισκέψεις της, στην προσπάθεια να γίνει η πρώτη ομάδα με 6 διαδοχικά διπλά στο Goodison Park μετά την Πόρτσμουθ το 1956! Στο 1.35 βρίσκουμε το διπλό. Οι Citizens τρέχουν, άλλωστε, νικηφόρο σερί 10 αγώνων στην Premier League.

Λίγο αργότερα, η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπράιτον, με στόχο να μείνει για τα καλά στην κούρσα του τίτλου. Η ομάδα του Αρτέτα έχει κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία της παιχνίδια στο Emirates, σκοράροντας τουλάχιστον 3 γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, η Μπράιτον έχει χάσει τα 9 από τα 10 τελευταία της ματς κόντρα στις ομάδες που ξεκίνησαν στην κορυφή της βαθμολογίας την αγωνιστική, με μοναδική εξαίρεση το 2-2 με τη Λίβερπουλ τον Οκτώβριο του 2021. Στο 1.77 προσφέρεται ο άσος.

Από εκεί και πέρα, η Μπράιτον παραμένει μία από τις θεαματικές ομάδες του πρωταθλήματος, ενώ η Άρσεναλ συνεχίζει να σκοράρει με άνεση στο γήπεδό της. Από τη στιγμή που ο Ντε Τζέρμπι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «Γλάρων», στα 27 παιχνίδια του έχουν σημειωθεί συνολικά 92 γκολ! Στο 2.30 βρίσκουμε το over 3,5.

Κάνει φιέστα η Μπαρτσελόνα

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Μπαρτσελόνα, που ετοιμάζεται για το πρώτο της πρωτάθλημα στη μετά-Μέσι εποχή. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι «μπλαουγκράνα» είναι να κερδίσουν το ντέρμπι με την Εσπανιόλ (αν νωρίτερα έχει κερδίσει και η Ατλέτικο). Δεν έχουν χάσει κανένα από τα 25 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ αυτό το σερί εκτός έδρας έχει φτάσει στα 14 ματς, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται τον Ιανουάριο του 2007 (1-3). Στο 1.66 βρίσκουμε το διπλό.

Λεπτές ισορροπίες στην Bundesliga

Εξίσου συναρπαστική είναι και η μάχη κορυφής στην Bundesliga ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Οι Βαυαροί ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη Σάλκε, από την οποία δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα από τα 24 προηγούμενα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις (από το 1-0 για το Κύπελλο τον Μάρτιο του 2011). Η τελευταία φορά που δεν κέρδισαν ήταν τον Φεβρουάριο του 2017 (1-1), αλλά ο Τούχελ πάντα δυσκολεύεται κόντρα στη Σάλκε, την οποία έχει κερδίσει μόλις 2 φορές σε 14 αναμετρήσεις! Αυτή του η επίδοση είναι η χειρότερη στην προπονητική του καριέρα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.88 το χάντικαπ +3 για τους φιλοξενούμενους.

1 - After 31 games of this Bundesliga season, FC Bayern are only one point ahead of Borussia Dortmund - the last time it was this close at the top after 31 games of a Bundesliga season was 14 years ago, when in 2008/09, VfL Wolfsburg and FC Bayern were tied at the top. Exciting. pic.twitter.com/UAZQ4nD0vj — OptaFranz (@OptaFranz) May 8, 2023

Το παιχνίδι της Ντόρτμουντ, που φιλοξενεί την Γκλάντμπαχ, ακολουθεί χρονικά. Οι Βεστφαλοί έχουν κερδίσει τα 16 από τα 17 εντός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις και πάντα ποντάρουν στο Κίτρινο Τείχος. Η Ντόρτμουντ μετράει 10 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στην Bundesliga, επίδοση που είναι ρεκόρ στην ίδια σεζόν, σκοράροντας κατά βούληση. Στο 1.95 βρίσκουμε την απόδοση στον άσο σε συνδυασμό με over 3,5.

Πλησιάζει στην 4άδα η Λίβερπουλ

Το βράδυ της Δευτέρας η Λέστερ, που δίνει σκληρή μάχη για την παραμονή, υποδέχεται την ανεβασμένη Λίβερπουλ, που κάνει την τελευταία προσπάθεια για να προλάβει την 4άδα και το Champions League. Οι Reds έχουν κερδίσει τα 8 από τα 11 τελευταία μεταξύ τους ματς για την Premier League, χάνοντας μόλις 1 φορά και το διπλό το βρίσκουμε στο 1.58.

6 & 5 - Liverpool have now won six successive Premier League games, with each of the last five being by exactly one goal – they’re the first side in the competition to win five in a row by a single goal since Birmingham in December 2009. Margins. pic.twitter.com/nJaVWlZtdo — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2023

Η ομάδα του Κλοπ, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία της παιχνίδια στην Premier League με ακριβώς ένα γκολ διαφορά. Μόλις 5 φορές στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας υπήρξε ομάδα, που είχε μεγαλύτερο αντίστοιχο σερί (τελευταία το έκανε η Έβερτον το 2002). Σε απόδοση 3.70 βρίσκουμε την απόδοση για τη νίκη της Λίβερπουλ με ακριβώς 1 γκολ διαφορά.

Από εκεί και πέρα, εξαιρετική παράδοση έχει στο ζευγάρι ο Ντιόγκο Ζόρα, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ σε 7 ματς κόντρα στη Λέστερ σε όλες τις διοργανώσεις. Κανένα από αυτά, όμως, δεν ήρθε σε εκτός έδρας αναμέτρηση. Θα τα καταφέρει τώρα ο Πορτογάλος; Στο 2.60 να σκοράρει ο Ζότα οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα ένα ρεκόρ θα προσπαθήσει να σπάσει ο Μο Σαλάχ, που χρειάζεται άλλο ένα γκολ, για να φτάσει τα 20 φέτος. Αν τα καταφέρει, τότε θα γίνει ο πρώτος παίκτης της Λίβερπουλ με 20+ γκολ σε 3 διαδοχικές σεζόν μετά τον Ρότζερ Χαντ το 1966. Στο 2.00 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

bwin Quick Hits

* Μόλις 10 γκολ σημειώθηκαν στα 9 τελευταία ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γουλβς σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 2.20 βρίσκουμε το under 2,5.

* Η Ρεάλ έχει πετύχει 13 διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί της Χετάφε στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη των φιλοξενούμενων κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην ιστορία τους. Στο 1.53 ο άσος.

* Μόνο 1 ήττα έχει υποστεί η Σαουθάμπτον στα 31 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στη Φούλαμ. Δεν έχασε, μάλιστα, κανένα από τα 21 πιο πρόσφατα, με την τελευταία της ήττα να έρχεται τον Οκτώβριο του 1935! Τώρα, χρειάζεται μόνο νίκη, προκειμένου να έχει ελπίδες παραμονής στην Premier League. Στο 2.80 προσφέρεται ο άσος.

* Και στα 10 τελευταία ματς της Λιντς στην Premier League σκόραραν και οι δύο ομάδες. Αν συμβεί ξανά αυτό στο παιχνίδι με τη Νιουκάστλ, τότε οι γηπεδούχοι θα ισοφαρίσουν το κορυφαίο σχετικό σερί στην ιστορία τους από το 1937. Σε απόδοση 1.65 προσφέρεται το g/g.

* Η Τότεναμ έχει πετύχει 7 συνεχόμενα διπλά στην έδρα της Άστον Βίλα, σκοράροντας 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Ποτέ στην ιστορία της αυτό το σερί δεν έχει φτάσει στις 8 νίκες. Θα το πετύχει τώρα; Στο 3.10 το διπλό. Επίσης, ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει σε 23 ματς πρωταθλήματος φέτος και χρειάζεται άλλο ένα για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Σαλάχ από το 2017-18. Σε απόδοση 2.15 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

100 - Harry Kane's opener was his 100th home goal in the Premier League, while he's also become the first player to score 10 headed goals in a single Premier League campaign. Milestones. #TOTCRY pic.twitter.com/KWZ5aUHOVj — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2023

* Η Αταλάντα δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι από τη Σαλερνιτάνα σε όλες τις διοργανώσεις (14 ματς). Στο 1.65 βρίσκουμε το διπλό. Από εκεί και πέρα, η Dea έχει δεχθεί γκολ και στις 9 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της για το πρωτάθλημα και αν αυτό συμβεί και τώρα, θα έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ με τον Γκασπερίνι στον πάγκο. Στο 1.75. προσφέρεται το g/g.

* Το αήττητο σερί της Μπιλμπάο κόντρα στη Βιγιαρεάλ έχει φτάσει στα 8 ματς για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού. Και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, μάλιστα, με γηπεδούχο τη Βιγιαρεάλ έληξαν ισόπαλα. Στο 3.50 η απόδοση να σημειωθεί ακόμα μία ισοπαλία.

* Στις 11 συνεχόμενες νίκες έχει φτάσει το εντυπωσιακό σερί της Ατλέτικο κόντρα στην Έλτσε στο πρωτάθλημα. Οι «ροχιμπλάνκος», μάλιστα, μετράνε 5 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες, χωρίς καν να δεχθούν γκολ στις 4 τελευταίες από αυτές. Σε απόδοση 2.15 το διπλό με 0 παθητικό.

* Old Firm στη Σκωτία, όπου η Ρέιντζερς θα υποδεχθεί τη Σέλτικ, η οποία εξασφάλισε τον τίτλο μόλις την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Κέλτες, μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 4 ντέρμπι φέτος (2 στο πρωτάθλημα, 1 στο Κύπελλο και 1 στο Λιγκ Καπ), ένα σερί που δεν έφτασε ποτέ στις 5. Θα συμβεί τώρα; Στο 2.35 το διπλό.

* Στα 4 τελευταία ματς ανάμεσα σε Μπολόνια και Ρόμα για τη Serie A σημειώθηκαν μόλις 3 τέρματα. Στο 1.53 προσφέρεται τώρα το under 2,5.

* Η Βαλένθια έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες επί της Θέλτα στη LaLiga, επίδοση που είναι και η κορυφαία της στην ιστορία του ζευγαριού. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 3.30 το διπλό.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λεβερκούζεν στα 22 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στη Στουτγκάρδη (0-1 τον Απρίλιο του 2018). Δεν έχει χάσει, μάλιστα, σε καμία από τις 10 τελευταίες επισκέψεις της εκεί, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.65.

* Ποτέ δεν έχει ηττηθεί από την Κρεμονέζε η Γιουβέντους σε 15 ματς για τη Serie A. Οι «μπιανκονέρι», μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με συνολικό σκορ 21-3. Σε απόδοση 2.05 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.

* Η Φράιμπουργκ δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στους 11 τελευταίους αγώνες της για την Bundesliga, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου. Την ίδια στιγμή, η Ουνιόν έχει πετύχει μόλις 4 γκολ μέχρι το 45’ στους αγώνες της στο 2023. Στο 1.63 η απόδοση να μην σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο η Ουνιόν.

* Η Βόλφσμπουργκ έχει σκοράρει και στα 14 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ στο πρωτάθλημα. Συνολικά, μάλιστα, έχει πετύχει 31 γκολ σε αυτό το σερί. Βρίσκουμε το over 2,5 σε απόδοση 1.53.

* Η τελευταία φορά που η Λάτσιο δεν σκόραρε επί της Λέτσε στο Olimpico για τη Serie A ήταν τον Απρίλιο του 1989. Από τότε, οι γηπεδούχοι σκοράρουν ανελλιπώς και έχουν πετύχει συνολικά 35 γκολ σε αυτά τα 15 παιχνίδια. Στο 1.68 ο άσος.

* Κανένα από τα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Λοριάν για τη Ligue 1 δεν έχει χάσει η Μονπελιέ, ένα σερί που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013. Στο 1.85 βρίσκουμε τον άσο.

* Μόλις 2 νίκες έχει πετύχει η Μαγιόρκα, όταν αγωνίστηκε Παρασκευή στη LaLiga. Θα το εκμεταλλευτεί η Κάντιθ, για να αποφύγει την ήττα. Στο 1.71 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Καμία από τις 10 προηγούμενες αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ δεν έχασε η Σεβίλλη, με την τελευταία της ήττα να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2012. Θα συνεχιστεί το εντυπωσιακό σερί; Στο 3.25 το διπλό.

* Οι Δευτέρες πηγαίνουν καλά για την Μπέτις, που έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία της παιχνίδια στη LaLiga τη συγκεκριμένη μέρα. Θα κερδίσει και τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Στο 1.95 ο άσος.

