Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανέφερε πως υποστηρίζει την εφαρμογή salary cap στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αρνητική στο ενδεχόμενο η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Αγγλίας και Ουαλίας.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν μίλησε στο podcast «Men in Blazers» και εκτός από το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα Champions League στις ΗΠΑ το 2026 αναφέρθηκε και στο θέμα πιθανής θέσπισης salary cap στα πρότυπα του NBA. Ο πρόεδρος της UEFA τόνισε πως στο μέλλον πρέπει να μπει ένα ανώτατο όριο αποδοχών των ποδοσφαιριστών των ευρωπαϊκών κλαμπ.

«Από το 2024, οι σύλλογοι δεν μπορούν να ξοδεύουν περισσότερο από το 70% των εσόδων σε μισθούς και μεταγραφές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Γιατί αν τα έσοδα είναι 5 δισεκατομμύρια, το 70% είναι πολύ. Είναι ένας τρόπος προστασίας της αξίας των διοργανώσεων, αν οι ίδιοι πέντε κερδίζουν πάντα, δεν έχει νόημα. Πρέπει να είναι μια συλλογική σύμβαση, με όλα τα πρωταθλήματα και την UEFA. Αλλά όλοι συμφωνούν, σύλλογοι μεγάλοι, μικροί, ιδιώτες, δισεκατομμυριούχοι... », ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

🗣 "In the future we have to seriously think about a salary cap."



During Rog's podcast interview with Aleksander Čeferin, the UEFA President talked about instituting a salary cap "as soon as possible" as a means of maintaining greater competitive balance throughout the game. 🎙 pic.twitter.com/IF2wQ2l0tU