Tσέφεριν: «Aνοιχτό το ενδεχόμενο για αγώνες Champions League στις ΗΠΑ από το 2026»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθούν αγώνες του Champions League στις ΗΠΑ από τη σεζόν 2025-26.

Το Champions League αλλάζει από τη σεζόν 2024-25 αλλάζει και οι τροποποιήσεις στο σύστημα διεξαγωγής είναι μόνο η αρχή. Στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ίσως δούμε παιχνίδια και σε άλλη... Ήπειρο.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε στο podcast «Men in Blazers» και μεταξύ άλλων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν αγώνες του Champions League σε γήπεδα των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη πρόταση ξεκίνησε να εξετάζεται με αφορμή τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και η ανάπτυξη του MLS.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πιθανό να διεξαχθούν αγώνες Champions League στις ΗΠΑ. Αρχίσαμε να συζητάμε γι’ αυτό, αλλά για μετά το 2025, καθώς οι τελικοί της διοργάνωσης είναι καθορισμένοι μέχρι το 2025. Το ποδόσφαιρο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα μεγάλο ποσό. Έτσι θα ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπως οι λάτρεις του μπάσκετ στην Ευρώπη ακολουθούν το ΝΒΑ».

