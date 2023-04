Ο Ντάνι Άλβες την Δευτέρα του Πάσχα (17/04) θα καταθέσει ενώπιον του δικαστή πέμπτη διαφορετική εκδοχή για την υποθέση του φερόμενου βιασμού, μετά από σχετικό αίτημα του Βραζιλιάνου.

Ο Ντάνι Άλβες συνελήφθη στις 20 Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή. Ο Βραζιλιάνος σταρ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε κοπέλα 23 ετών και σύμφωνα με την ενημέρωση της εισαγγελίας οι διαδικασίες έχουν τρέξει πιο γρήγορα από ότι συνήθως και δεδομένα θα δικαστεί μέσα στο 2023.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Cadena Ser ο 39χρονος διεθνής μπακ ζήτησε να βρεθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστή για να καταθέσει νέα εκδοχή των γεγονότων. Ο δικαστής αποδέχθηκε το αίτημα του Άλβες, ο οποίος την Δευτέρα του Πάσχα (17/04) θα δώσει την... πέμπτη του εκδοχή για όσα έγιναν εκείνη τη βραδιά.

Θυμίζουμε πως στην αρχή ο Βραζιλιάνος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τόνισε πως δεν γνώριζε την κοπέλα. Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως την ήξερε αλλά δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά. Στην τρίτη του κατάθεση είπε πως έγινε στοματικό σεξ με τη συναίνεσή της και στην τέταρτη παραδέχθηκε πως είχαν ερωτική επαφή.

