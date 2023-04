Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τη Φλαμένγκο ο πρώην προπoνητής του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες παρουσίας του στο «Μαρακανά».

Ούτε τέσσερις μήνες δεν κράτησε η παρουσία του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Φλαμένγκο, με τον Πορτογάλο προπονητή να πληρώνει την κακή εικόνα της ομάδας από το Ρίο Ντε Τζανέιρο και να απομακρύνεται από τον πάγκο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την πρωταθλήτρια Νοτίου Αμερικής τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τα άσχημα αποτελέσματα τελικά οδήγησαν στην απόλυσή του.

Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι αποτέλεσε η συντριβή με 4-1 από την Φλουμινένσε του Μαρσέλο στο μεγάλο clasico του Ρίο Ντε Τζανέιρο, με τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού να αποχωρεί λίγες μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Στο μεταξύ διάστημα ο Πορτογάλος γνώρισε πέντε αποτυχίες σε ισάριθμες διοργανώσεις, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στο πρωτάθλημα Καριόκα, στο Supercopa do Brasil, στο Recopa Sudamericana, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και στο Taça Guanabara.

Σε 21 αγώνες υπό την καθοδήγησή του, η Φλαμένγκο είχε απολογισμό 12 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες με 39 γκολ υπέρ και 25 κατά. Σύμφωνα πλέον με τη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Globo», φαβορί για να αναλάβουν τη διάδοχη κατάσταση πρέπει να θεωρούνται οι Ζόρζε Ζέσους, Χόρχε Σαμπάολι και Γκουστάβο Αλφάρο.

Flamengo has parted ways with head coach Vitor Pereira.



We wish him the best in his future.