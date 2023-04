Ο Παραγουανός μέσος, Ματίας Ρόχας, άνοιξε το σκορ για τη Ράσινγκ Κλουμπ κόντρα στη Νιουμπλένσε, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες με ένα θεαματικό σουτ από τα... 66 μέτρα!

Ο Ματίας Ρόχας μπορεί να μην είναι πάντα βασικός στο σχήμα του Φερνάντο Γκάγκο, όμως σε γενικές γραμμές αποδίδει καλά όταν ο προπονητής του τον χρησιμοποιεί. Έτσι έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/4), στην πρεμιέρα της Ράσινγκ Κλουμπ στη φάση των ομίλων του Κόπα Λιμπερταδόρες, όταν άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με ένα ασύλληπτο σουτ πίσω από το κέντρο και τα 66 μέτρα από την εστία της Νιουμπλένσε.

Πιο συγκεκριμένα στο 16' της αναμέτρησης, ο Ρόχας πήρε την πάσα από τον Πάολο Γκερέρο, με τον πρώτο να δοκιμάζει την τύχη του από τα 66 μέτρα του γηπέδου και να στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ουρουγουανού τερματοφύλακα, Νικολά Πέρες. Ο τερματοφύλακας της ομάδας από τη Χιλή, ακούμπησε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει αυτό το απίθανο γκολ.

Ο 27χρονος μέσος μπήκε στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει πίσω από το κέντρο του γηπέδου, στη σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση της Νότιας Αμερικής. Ο Παραγουανός έχει συμβόλαιο με την ομάδα από το Μπουένος Άιρες μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Racing Club's Matías Rojas from inside his own half in the Copa Libertadores 👏



(via @Libertadores)pic.twitter.com/Sx916DBnW9