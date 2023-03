Ο αγώνας της Σαντζιοβανέζε και της Γκροσέτο για τη Serie D της Ιταλίας, άρχισε με καθυστέρηση γιατί τα δοκάρια ήταν χαμηλότερα και χρειάστηκε... σκάψιμο!

Πέρασε στην... ιστορία το ματς της Σαντζιοβανέζε και της Γκροσέτο για τη Serie D της Ιταλίας, θυμίζοντας μας τα όσα έγιναν στο Περιστέρι πριν λίγες εβδομάδες. Στη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων, οι φιλοξενούμενοι διαπίστωσαν ότι τα δοκάρια είναι χαμηλότερα, όπως αναφέρει το ιταλικό sky sport. Ο διαιτητής πήρε μεζούρα και διαπίστωσε πως τα δοκάρια ήταν δέκα εκατοστά χαμηλότερα. Οι γηπεδούχοι ανέλαβαν το... σκάψιμο κι έπειτα από 45 λεπτά, τα δοκάρια ήταν στο σωστό ύψος, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αρχίσει κανονικά. Το ματς έληξε ισόπαλο 1-1, αλλά η Γκροσέτο κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα.

Seen in Serie D this weekend: When the goals are discovered to be too small, mid-game pic.twitter.com/QyvB32idQs

Down in Serie D last Sunday, the Sangiovannese-Grosseto match was delayed by half an hour when the height of the goal posts was found to be incorrect



To avoid an abandonment, club staff carefully dug a trench along the goal line and repainted the lines! pic.twitter.com/ta9V5Wbb8e