Μετά τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Ορμπελίν Πινέδα χρίστηκε ξανά σκόρερ με την εθνική Μεξικού, στο ισόπαλο 2-2 απέναντι στην Τζαμάικα που σφράγισε την πρόκριση της χώρας του στα τελικά του Nations League της CONCACAF.

Επιστροφή στην εθνική μετά το Μουντιάλ, επιστροφή και στα γκολ για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Ο μέσος της ΑΕΚ αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση κόντρα στην Τζαμάικα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του CONCACAF Nations League και στο 17ο λεπτό επωφελήθηκε από τις κόντρες και πλάσαρε από τη μικρή περιοχή για την ισοφάριση σε 1-1.

Αυτό ήταν το έκτο του γκολ συνολικά με το εθνόσημο και πρώτο μετά τον Σεπτέμβριο του 2021, δηλαδή μετά από κάτι παραπάνω από ενάμιση χρόνο.

Στο φινάλε οι Μεξικανοί δεν μπόρεσαν να πάρουν το τρίποντο (εν μέσω ισχυρών ανέμων που είχαν ως συνέπεια να καθυστερήσει η σέντρα περίπου 15 λεπτά), έμειναν στο 2-2, ωστόσο, κλείδωσαν και τυπικά την πρωτιά στον όμιλο και έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά του θεσμού.

Orbelín Pineda 🔥



He finds the back of the net to equalize against Jamaica 1-1! 🇲🇽



(via @CBSSportsGolazo)



pic.twitter.com/7Oz8wGQUSg