Ο Στέλιος Ανδρέου είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κύπρου και κόντρα στην Αντβέρπ, έκανε την απόλυτη διαφορά.

Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ήταν ένα από τα... θύματα του FIFA TMS, το σύστημα που βάζει στον «πάγο» μεταγραφές μετά τη λήξη του χρόνου, με τον Στέλιο Ανδρέου να χάνει την ευκαιρία να πάει στη Ρεμς για 40 δευτερόλεπτα (!).

Όπως ήταν λογικό η συγκεκριμένη εξέλιξη ανακάτεψε λίγο τα πράγματα, με τον παίκτη να μένει εκτός πλάνων μέχρι και τις αρχές Μαρτίου. Τελικά επανήλθε στην εντεκάδα και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αντβέρπ, ήταν καταλυτικό για τη νίκη της Σαρλερουά με 1-0.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον προσθέσει στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής στο Βέλγιο αλλά σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μία εκ των κορυφαίων σελίδων στο twitter που ασχολείται με ταλέντα, έβαλε τον Ανδρέου στην καλύτερη εντεκάδα του σαββατοκύριακου, μαζί με τους Χάαλαντ και Κβαρατσκέλια.

European U-23 (players born in 2000+) Team of the Week by @FTalentScout!



🇳🇱Bart Verbruggen

🇳🇱Lutsharel Geertruida

🇨🇾Stelios Andreou

🇨🇮Bamo Meïté

🇪🇸Alejandro Balde

🇫🇷Lesley Ugochukwu

🇬🇭Salis Abdul Samed

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bukayo Saka

🇬🇪Khvicha Kvaratskhelia

🇫🇷Elye Wahi

🇳🇴Erling Haaland pic.twitter.com/2O3f6N52Zu