FIFA TMS: Ποιο είναι το σύστημα που έβαλε «στοπ» σε μεταγραφές για μερικά... δευτερόλεπτα

Για 40 δευτερόλεπτα Και όμως, το FIFA TMS είναι υπεύθυνο για μερικά από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ που εν τέλει δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και το Gazzetta σας εξηγεί τι είναι.

Τι είναι τα 40 δευτερόλεπτα για έναν άνθρωπο στην καθημερινότητα του; Για πολλούς από εμάς είναι ένα χρονικό περιθώριο που ποτέ δεν καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα περνάει και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μία κατάσταση αλλά στο μεταγραφικό προσκήνιο και συγκεκριμένα, στην τελευταία μέρα, είναι παραπάνω από... χρυσός.

Το κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην κυριολεξία και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε, το είδαμε με τον πιο έντονο τρόπο. Η διαφορά που αναφέραμε παραπάνω χώρισε τον Στέλιο Ανδρέου από τη μεταγραφή του στη Ligue 1 από τη Σαρλερουά για χάρη της Ρεμς έναντι 200 χιλιάδων ευρώ + 2,5 εκατ. ευρώ, όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta.

Και για όλα αυτά έχει την... ευθύνη το FIFA TMS. Το σύστημα που δείχνει αμείληκτο στον χρόνο αλλά και τις συνθήκες που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μία μεταγραφή. Με αφορμή τα σίριαλ του χειμώνα που δεν ολοκληρώθηκαν το Gazzetta σας εξηγεί τι είναι αυτό και ποιες είναι οι λειτουργίες του.

Το TMS σημαίνει «Transfer Matching System» (Σύστημα Αντιστοίχισης Μεταγραφών) και αποτελεί μία ιδέα που έπεσε για πρώτη φορά στο... τραπέζι το 2007 και μπήκε στις ζωές μας τον Οκτώβρη του 2010. Έκτοτε ο βασικός παράγοντας για το αν θα ολοκληρωθεί μία μεταγραφή σε όλες τις ομοσπονδίες που βρίσκονται στη FIFA και πλέον μετράει κάτι λιγότερο από 13 χρόνια ζωής στον μεταγραφικό κόσμο των ομάδων.

Ο τότε πρόεδρος της FIFA, Τζόζεφ Μπλάτερ, στο πλαίσιο της δημιουργίας του TMS είχε αναφέρει: «Χάρη στο TMS, έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες διαθέσιμες για κάθε μεταγραφή. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυξάνει τη διαφάνεια των μεμονωμένων συναλλαγών και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως τη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη προστασία των ανηλίκων αθλητών στις μεταγραφές».

Σε ψηφοφορία που είχε γίνει μεταξύ των ομοσπονδιών για την προσθήκη αυτού του συστήματος, οι ψήφοι ήταν 199 υπέρ ενώ μολίς τρεις ήταν κατά, δείγμα του πόσο σημαντικού ήταν για το ποδόσφαιρο. Το 2009 ο Νίκολας Ράιντερ είχε πει: «...σχεδόν κάθε χρηματοοικονομική συναλλαγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει ξέπλυμα χρήματος...» κάτι που έκανε ακόμα πιο... απαιτητικό το παραπάνω σύστημα.

Σε πρώτη φάση το σύστημα δεν ήταν μόνο μία τεχνολογική βοήθεια για το θέμα των μεταγραφών αλλά και μία... ασπίδα προς τους ανήλικους ποδοσφαιριστές αλλά και τις ομάδες που τους έχουν αναδείξει από τις ακαδημίες τους. Συγκεκριμένα, ουκ ολίγες ακαδημίες είχαν κάνει παράπονα που δεν είχαν πάρει χρήματα από τη μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή που βγήκε από τα σπλάχνα τους.

Με το νέο σύστημα, κάθε μεταγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή περνούσε από τον έλεγχο του TMS προτού ολοκληρωθεί, κάνοντας πιο ομαλή τη μετακίνηση του αθλητή στην επόμενη ομάδα του ενώ θα μοιραστούν ανάλογα και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στους συλλόγους που εμπλέκονται. Επιπλέον, το σύστημα έχει προσαρμοστεί και έχει βοηθήσει τη FIFA να μειώσει τον αριθμό των διεθνών μεταγραφών που αφορούν ανήλικους παίκτες.

Η διαδικασία απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι τόσο απλή καθώς το TMS χρειάζεται συνολικά πάνω από 30 έγγραφα από όλες τις πλευρές για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν οι πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του συλλόγου που δίνει τον παίκτη αλλά και αυτού που τον παίρνει αλλά και το ποσό που αφορά τη μετακίνηση.

Σημαντική σημείωση είναι ότι αυτά τα έγγραφα δεν αναφέρουν απλώς τα ποσά και τις κινήσεις τις μεταγραφές αλλά και τη τεκμηρίωση με αποδεικτικά ώστε να υπάρξει διασταύρωση. Τέλος δίνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του συμβολαίου που είχε πριν αλλά και του νέου που θα υπογράψει.

Το πόσο επηρεάζουν μία μεταγραφική περίοδο, φαίνεται από ορισμένα παραδείγματα όπου ο χρόνος έγινε το μεγαλύτερο εμπόδιο μίας μεταγραφής. Ένα από τα μεγαλύτερο στοπ ήταν το καλοκαίρι του 2015 στο Νταβίντ Ντε Χέα. Ο Ισπανός κίπερ παρότι είχε γίνει το σίριαλ εκείνης της περιόδου, εν τέλει είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δίνει τα χέρια με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πώλησή του στην τελευταία μέρα της καλοκαιρινής αγοράς.

Τελικά τα χαρτιά από την πλευρά του αγγλικού συλλόγου άργησαν να δοθούν στην ομοσπονδία για να τα καταθέσει στο TMS με αποτέλεσμα ο χρόνος να περάσει και η μεταγραφή να μπλοκαριστεί. Στα ελληνικά δεδομένα τον Γενάρη του 2021, κάτι παρόμοιο συνέβη με τον Παναθηναϊκό όταν ήθελε να αποκτήσει τον Στίβεν Μεντόσα από την Αμιέν.

Στην τελευταία μέρα οι Πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον γαλλικό σύλλογο, ο ποδοσφαιριστής είχε πει ήδη το «ναι» αλλά ποτέ δεν φόρεσε το «τριφύλλι» αφού τα απαραίτητα έγγραφα δεν είχαν καταθεί στο σύστημα για γίνει η μεταγραφή στο ανάλογο χρονικό περιθώριο.

Και πάμε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (31/01). Εκεί έγιναν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για ορισμένες μεταγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν όπως του Στέλιου Ανδρέου. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, ο 20χρονος Κύπριος στόπερ έφτασε σε συμφωνία με τη Ρεμς, ο γαλλικός σύλλογος τα βρήκε σε όλα με τη Σαρλερουά αλλά για μόλις 40 δευτερόλεπτα (!) δεν έγινε ποτέ η μετακίνηση του παίκτη.

Σε χειρότερη μοίρα βρίσκεται η περίπτωση του Χουλιάν Αραούχο με την Μπαρτσελόνα. Όπως αποκάλυψε ο Ματέους Αλεμάνι: «Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τη μεταγραφή στην ώρα της, λόγω ενός λάθους στον υπολογιστή. Η καθυστέρηση ήταν 18 δευτερόλεπτα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η FIFA». Πολύ σωστά... η μεταγραφή δεν έγινε για 18 δευτερόλεπτα (!) λόγω ενός τεχνικού λάθους με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπει στο... συρτάρι.

On Julian Araujo, paperwork was submitted unprocessed into the FIFA TMS system with literally under a minute of the window left. Big misunderstanding with the clubs/MLS.



FIFA will make a decision on the transfer this morning. #LAGalaxy #Barcelona @90min_Football @90min_us pic.twitter.com/AwRQ8Gx3TU