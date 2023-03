Το γκολ της χρονιάς και ίσως ένα από τα πιο ιστορικά της ποδοσφαιρικής ιστορίας πέτυχε ο τερματοφύλακας της Κομπρεσάλ στο πρωτάθλημα Χιλής, καθώς σκόραρε με απευθείας εκτέλεση άουτ και όλα δείχνουν πως αποτελεί το πιο μακρινό γκολ όλων των εποχών!

Έμοιαζε με μία απλή αναμέτρηση για την Primera Division της Χιλής. Η Κομπρεσάλ επικρατούσε της Κόλο Κόλο με 2-0 και λίγο πριν τη συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα, όλα έδειχναν πως θα φτάσει εύκολα στην επικράτηση χωρίς περαιτέρω συγκινήσεις. Κι αυτό συνέβη στο φινάλε (3-1), μόνο που ενδιάμεσα σημειώθηκε ίσως ένα από τα γκολ που θα μνημονεύονται στην ποδοσφαιρική ιστορία και τα ρεκόρ Γκίνες!

Για αυτό ευθύνεται ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Λεάντρο Ρεκένα, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση άουτ! Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αργεντινός πορτιέρε έστειλε την μπάλα με δύναμη στο αντίθετο μισό και σε συνδυασμό με την κωμικοτραγική γκάφα του αντιπάλου κίπερ που ήταν εκτός περιοχής και γλίστρησε στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα με το κεφάλι, χρίστηκε σκόρερ!

Όπως ήταν λογικό άπαντες στο γήπεδο δεν μπορούσαν να πιστέψουν, με τον ίδιο τον Ρεκένα να πανηγυρίζει σαν τρελός και μετά το τέλος του αγώνα να... χρεώνει το γκολ αυτό στο υψόμετρο, καθώς το γήπεδο της Κομπρεσάλ είναι χτισμένο 2.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πλέον, δεν μιλάμε απλά για το γκολ της χρονιάς στη Χιλή και ένα από τα γκολ της χρονιάς σε όλον τον πλανήτη, αλλά πιθανότατα για νέο παγκόσμιο ρεκόρ! Μέχρι στιγμής, το ρεκόρ του γκολ από την πιο μακρινή απόσταση κατέχει ο Τομ Κινγκ, τερματοφύλακας της Νιούπορτ που σκόραρε επίσης από εκτέλεση άουτ και απόσταση 96,1 μέτρων τον Ιανουάριο του 2021 σε ματς κόντρα στην Τσέλτεναμ.

Οι άνθρωποι της Κομπρεσάλ, ωστόσο, αναφέρουν πως το γκολ του Ρεκένα σημειώθηκε από απόσταση άνω των 100 μέτρων, δεδομένου ότι η συνολική έκταση του χορταριού ξεπερνά τα 150 μέτρα και το μήκος της μικρής περιοχής αγγίζει περίπου τα πέντε μέτρα. Μάλιστα, σε ερώτηση που δέχθηκαν από τα χιλιανά Μέσα μετά το ματς, οι ιθύνοντες του κλαμπ δήλωσαν ότι ήδη έχουν προσεγγίσει τα Guiness World Records, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και να κατοχυρωθεί το ρεκόρ στον Ρεκένα, την Κομπρεσάλ και το γήπεδο «Ελ Κόμπρε».

Θυμηθείτε το γκολ του τερματοφύλακα της Νιούπορτ που συνιστά το τρέχον ρεκόρ:

😲 According to @GWR there is a new record for longest goal scored in a competitive match: 96.01 metres by @NewportCounty goalkeeper Tom King 🧤



🎥 @SkySports pic.twitter.com/3OfoQywbKL