Σύμφωνα με δημοσιεύματα η μητέρα του Ζεράρ Πικέ γνώριζε πως ο γιος της απατούσε την Σακίρα με την Κλάρα Κία, όμως επέλεξε να προστατέψει τον γιο της.

Όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερες πληροφορίες θα βγαίνουν στην επιφάνεια για το παρασκήνιο του χωρισμού του Ζεράρ Πικέ με τη Σακίρα μετά από σχέση έντεκα χρόνων και δύο παιδιά. Νεότερα δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως η μητέρα του παλαίμαχου Ισπανού κεντρικού αμυντικού, Μοντσεράτ Μπερναμπέου ήξερε πως ο γιος της έχει παράλληλη σχέση με την Κλάρα Κία και μάλιστα τον «κάλυπτε».

«Όταν άρχισε η σχέση του Πικέ και της Κλάρα Κία, κατέφυγαν σε ένα σπίτι που έχουν οι γονείς του Πικέ στο Καμπρίλς. Ενώ η Σακίρα έκλαιγε στον ώμο της πεθεράς της, αυτή ήταν συνεργός στην απόκρυψη αυτής της νέας σχέσης», ανέφερε η Ισπανίδα δημοσιογράφος, Λάουρα Φα.

