Πικέ: «Είμαι μαριονέτα της Κλάρα, εκείνη διαλέγει τα ρούχα μου»

O Zεράρ Πικέ μετά τον χωρισμό του με τη Σακίρα ζει τον έρωτα του με την 23χρονη σύντροφο του, Κλάρα Κία και πρόσφατα ανέβασε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στα Social Media. Ο παλαίμαχος Ισπανός κεντρικός αμυντικός κατά τη διάρκεια ενός live stream που έκανε στην πλατφόρμα του Twitch... αυτοχαρακτηρίστηκε ως «μαριονέτα» στα χέρια νεαρής αγαπημένης του.

«Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω με την κοπέλα μου για ψώνια και μου τα διαλέγει εκείνη, είμαι μαριονέτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζεράρ Πικέ με την ατάκα του να γίνεται viral στα Social Media.

