Κοντά στην ομάδα τους γιόρτασαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δύο φίλαθλοι της Πιρίν, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Σλάβια Σόφιας.

On #ValetinesDay let's show our love for the two Pirin fans who love their club in good and (mostly) bad times and were the only ones in the away stand during the Bulgarian league clash with Slavia Sofia 💚💚 Pirin lost 2-0



🎥 Sportal pic.twitter.com/2JsWrCsgTA