Η Ντάρβελ της έκτης κατηγορίας έκανε αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη ανατροπή στα 149 χρόνια της ιστορίας του Κυπέλλου Σκωτίας, καθώς νίκησε και απέκλεισε την ιστορική Αμπερντίν.

Το βράδυ της Δευτέρας (23/1) έγινε η μεγαλύτερη έκπληξη στο θεσμό του Κυπέλλου Σκωτίας. Μία επιτυχία που πανηγυρίστηκε σαν… τίτλος στη μικρή κοινότητα της πόλης του Ντάρβελ, η οποία έχει όλους κι όλους 4.000 κατοίκους!

Η νίκη της Ντάρβελ με 1-0 επί της ομάδας της σκωτσέζικης Premiership, Αμπερντίν, της επτά φορές κυπελλούχου Σκωτίας και ομάδας που βρίσκεται πέντε κατηγορίες πάνω από την ομάδα της Premier Division της Δυτικής Σκωτίας, απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα σε όλη τη Βρετανία. «Σίγουρα στη Σκωτία αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή σε οποιαδήποτε διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ», λέει ο Κένεντι, προπονητής της ομάδας. Μπορεί, όπως είπαμε η πόλη να έχει 4.000 κατοίκους, ωστόσο στο γήπεδο το βράδυ της Δευτέρας είχαν πάρει θέση 3.500 φίλαθλοι της Ντάρβελ, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη.

🤩 OH WHAT A NIGHT! pic.twitter.com/KBkE49nrZZ — Darvel FC (@darvelfc) January 24, 2023

Για την ιστορία η «σταχτοπούτα» της Σκωτίας πήρε το προβάδισμα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Τζόρνταν Κιρκπάτρικ και κατάφερε να το διατηρήσει ως το σφύριγμα της λήξης. Ένα σφύριγμα που έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στο μικρό σκωτσέζικο χωριό.

If you've calmed down... WHY ON EARTH HAVE YOU DONE THAT?! 🔥



🎥 @16lewissmith pic.twitter.com/kQbzPLWX6w — Darvel FC (@darvelfc) January 24, 2023

Ο 30χρονος μέσος που σκόραρε το μοναδικό και χρυσό γκολ της μεγάλης πρόκρισης στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκστασιασμένος στα πανηγύρια και μετά το ματς δήλωσε: «Κανονικά θα έπρεπε να ήμουν στη δουλειά αύριο το πρωί, οπότε θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο το αφεντικό μου για έκτακτο ρεπό»!



«Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Στην κληρωτίδα για το Κύπελλο υπήρχαν ομάδες στα μέτρα μας, αλλά ήρθε η Αμπερντίν και μάλλον ήταν… γραφτό. Όσο για τον επόμενο γύρο, που θα αντιμετωπίσουμε τη Φάλκιρκ, δεν πρόκειται να αλλάξουμε γήπεδο για να πουλήσουμε περισσότερα εισιτήρια. Η έδρα μας είναι στο Ντάρβελ και όλος ο κόσμος πλέον ψάχνει αυτό το μέρος στον χάρτη. Είναι τεράστια υπόθεση!», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζον Γκαλ, στο BBC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ιστορική νίκη, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Twitter ζήτησε να μείνει κλειστό αύριο το σχολείο της πόλης ώστε οι κάτοικοι να γιορτάσουν την μεγάλη πρόκριση!

Incredible result for @darvelfc in the Scottish Cup tonight! Logan somehow managed to follow the players into the dressing room - celebrations are well and truly underway! 🤩#DarvelFC #darvel #believe pic.twitter.com/m3maDEkS9z — Chris Smith (@aap03102) January 23, 2023

Τέλος το Ντάρβελ είναι γνωστό για τη πόλη καταγωγής του Αλεξάντερ Φλέμινγκ, του ανθρώπου που ανακάλυψε την πενικιλίνη και ίσως πρόκειται για τον μοναδικό λόγο που μπορεί κανείς να έχει ακουστά την πόλη. Ο Τζόρνταν Κιρκπάτρικ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης έδωσε ακόμη έναν, ο οποίος θα μνημονεύεται εξίσου τα επόμενα χρόνια!

H συγκλονιστική ομιλία του προπονητή πριν το παιχνίδι

Σίγουρα, πολλά από τα εύσημα ανήκουν στον προπονητή της ομάδας της Δυτικής Σκωτίας, Mick Kennedy, ο οποίος απηύθυνε μια ομιλία τύπου Churchill στους παίκτες του πριν από τον αγώνα. Και τα λόγια του καταγράφηκαν για τις επόμενες γενιές, με τις κάμερες του BBC να καταγράφουν τη συγκλονιστική στιγμή.

🗣️'The next 90 minutes will probably be the most important of your career' 👊



How about this for behind the scenes access! 🎥



Darvel manager Mick Kennedy delivers a passioate pre-match team-talk to his players ⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/5F78ABjbQs — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) January 23, 2023

Ο 42χρονος Κένεντι είπε στους παίκτες του ότι δεν είναι αουτσάιντερ, παρά την τεράστια διαφορά μεταξύ της ομάδας του και των επτά φορές κυπελλούχων. Είπε χαρακτηριστικά: «Τα επόμενα 90 λεπτά θα είναι πιθανότατα ένα από τα πιο σημαντικά 90 λεπτά της καριέρας σας, εντάξει;

«Διάβασα ότι ο μέσος άνθρωπος ζει περίπου 77 - 40 εκατομμύρια λεπτά στη ζωή του. Σας ζητώ να δώσετε τα μέγιστα για τα επόμενα 90 λεπτά. Ενενήντα λεπτά από αυτά τα 40 εκατομμύρια, αυτό ζητάω μόνο. Όταν λοιπόν ακουστεί το σφύριγμα, να είστε έτοιμοι να δώσετε τα πάντα ο ένας για τον άλλον, για τον εαυτό σας, για την οικογένειά σας. Να είστε περήφανοι για ό,τι έχετε πετύχει και να είστε περήφανοι για ό,τι πρόκειται να πετύχετε, γιατί σας υπόσχομαι από τώρα ότι μπορούμε να το κερδίσουμε.

Αλλά το θέμα είναι η πίστη. Αυτή η πίστη ξεκινάει μέσα σας και στη συνέχεια εξαπλώνεται από τον έναν στον άλλο. Αλλά πρέπει να πιστέψετε. Ο κόσμος μιλάει για αουτσάιντερ - σας λέω αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαστε αουτσάιντερ. Δεν το πιστεύω αυτό, ποτέ δεν το πίστεψα από τότε που έγινε η κλήρωση. επειδή ξέρω τι υπάρχει σε αυτό το αποδυτήριο και ξέρω τι υπάρχει στις καρδιές σας, ξέρω ότι όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε βάλουμε στο μυαλό μας.

Πρέπει να αντλήσετε δύναμη από τον κόσμο. Πρέπει να την αντλήσετε ο ένας από τον άλλον. Όταν χρειάζεται να βρείτε αυτό το επιπλέον μέτρο, αυτό το επιπλέον οξυγόνο, τότε κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε τους αδελφούς σας. Κοιτάξτε την οικογένειά σας. Ας κοιτάξουμε τον επόμενο γύρο, πάμε!»