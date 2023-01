Κανείς δεν ξέρει αν θα είναι η τελευταία αλλά όπως και κάθε άλλη, έτσι και η σημερινή (19/01) μονομαχία μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέσι, το φιλικό του αιώνα για πολλούς, θα κάνει τον ποδοσφαιρικό κόσμο να περιστραφεί γύρω από αυτή.

Ενενήντα λεπτά που για πολλούς είναι έτοιμα να σημάνουν το τέλος μιας ανεπανάληπτης εποχής. Ή για άλλους την αφετηρία μια νέας. Όπως και να έχει, το Ρονάλντο - Μέσι ή Μέσι - Ρονάλντο και όλος ο παροξυσμός του φίλαθλου κοινού γύρω από αυτό, δεν είχε προηγούμενο στο ποδόσφαιρο, ίσως ούτε επόμενο. Και στο Ριάντ, υπό ασυνήθιστες η αλήθεια είναι συνθήκες, η ιστορία ετοιμάζεται να γράψει μια από τις τελευταίες, πιθανότατα, πράξεις αυτής της επικής μονομαχίας. Το φιλικό του αιώνα. Λίγο καιρό μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μέσι, σε ένα ματς που αναμφίβολα θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Για αρχή, τι δουλειά έχει η Παρί Σεν Ζερμέν στη Σαουδική Αραβία μεσούσης της ποδοσφαιρικής σεζόν; Εύλογη η απορία. Κι όμως, το... καλεντάρι των Παριζιάνων περιλαμβάνει και μια στάση στη χώρα της Μέσης Ανατολής για συμμετοχή στο επονομαζόμενο «Riyadh Season Cup». Πρόκειται για μια διοργάνωση ενός και μόνο ματς στο οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να αντιμετωπίσει μια μικτή ομάδα των καλύτερων παικτών της Αλ Χιλάλ και της Αλ Νασρ, των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας.

Η... μοίρα λοιπόν, τα έφερε έτσι ώστε η πρώτη εμφάνιση του Κριστιάνο επί σαουδαραβικού εδάφους να έρθει απέναντι στον Λιονέλ Μέσι, αλλά και τους Μπαπέ και Νεϊμάρ. Ο CR7 δεν πήρε μέρος στα δύο τελευταία παιχνίδια της Αλ Νασρ, καθώς «κουβαλούσε» ποινή δύο αγωνιστικών, όντας τιμωρημένος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε ένα ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Έβερτον και έτσι θα ντεμπουτάρει σε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι.

Ο Πορτογάλος μάλιστα, θα είναι και ο αρχηγός του συνόλου Αλ Χιλάλ-Αλ Νασρ, φορώντας το περιβραχιόνιο αυτής της άτυπης μικτής. Πέρα από τα αστέρια των Πρωταθλητών Γαλλίας, που ταξίδεψαν πάνοπλοι στο Ριάντ, στο γήπεδο αναμένεται να εμφανιστούν μεταξύ άλλων και οι Ταλίσκα, Λουίζ Γκουστάβο, Ματέους Περέιρα (που έχουν περάσει από την Ευρώπη) και Αλ Νταουσαρί (που συστήθηκε στο ευρύ κοινό με την γκολάρα απέναντι στην Αργεντινή στο Μουντιάλ).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Equipe, η Παρί Σεν Ζερμέν θα λάβει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή της. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα επιχείρησαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο παιχνίδι αγοράζοντας ένα εισιτήριο, ενώ ένας Σαουδάραβας πλειοδότησε 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία για ένα και μόνο μαγικό χαρτάκι!

Όπως είναι φυσικό πάντως, ελάχιστοι θα ασχοληθούν με τη διοργάνωση αυτή καθ'αυτή. Όλα τα βλέμματα θα μαγνητίσουν οι Κριστιάνο και Μέσι σε ακόμα μια μεταξύ τους μονομαχία. Αυτή θα είναι η υπ'αριθμόν 37 συνάντηση των δύο, που πλέον θα έχουν τεθεί αντιμέτωποι σε κάθε πιθανή περίσταση. Από φιλικά παιχνίδια, μέχρι ματς πρωταθλήματος και Κυπέλλου, φάσεις ομίλων, νοκ-άουτ και τελικό Champions League. Μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν έχουν συναντηθεί σε επίσημο αγώνα.

Το πρώτο τους meeting έλαβε χώρα τον Απρίλη του 2008 σε μια λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο Champions League ήρθε και η τελευταία τους συνάντηση, το 2020, με τη Γιουβέντους να επικρατεί 3-0 των Μπλαουγκράνα στο Camp Nou και τον Πορτογάλο να σκοράρει δις.

Συνολικά, σε αυτά τα 36 ματς ο Μέσι μετρά 16 νίκες με 22 τέρματα και ο Κριστιάνο 11 νίκες με 21 γκολ αντίστοιχα, ενώ 9 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες.

Φυσικά, εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον πλανήτη επιθυμούν σαν... τρελοί να βρουν τρόπο να παρακολουθήσουν έστω και εξ αποστάσεως το σπουδαίο φιλικό. Αρχικά, το παιχνίδι θα λάβει χώρα σήμερα (19/01) στις 19:00 ώρα Ελλάδος στο γήπεδο «Κινγκ Φαντ», εκεί που πριν λίγες μέρες Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα πάλεψαν για το Ισπανικό Super Cup.

