Ο Πανσερραϊκός και το Champions League στην ίδια πρόταση! Ευχαριστούμε Γιώργο Καπουτζίδη

Τον σεναριογράφο/ηθοποιό/παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη τον γνωρίζουν άπαντες στην Ελλάδα. Τον ποδοσφαιρόφιλο και φίλαθλο του Πανσερραϊκού μάλλον όχι πολλοί. Γι' αυτό είναι εδώ το δεύτερο επεισόδιο της 3ης σεζόν του #FanelaByGazzetta.

Αν νομίζατε πως τα ξέρατε όλα για τον Γιώργο Καπουτζίδη, κάνατε λάθος!

Γνωρίζετε πως είναι ο δημιουργός ορισμένων εκ των κορυφαίων σειρών που έχει γνωρίσει ποτέ η ελληνική τηλεόραση (Σαββατογεννημένες, Στο Παρά Πέντε).

Γνωρίζετε πως έχει παρουσιάσει άκρως πετυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης με φανατικό τηλεοπτικό κοινό (Just the 2 Of Us,The Voice of Greece).

Γνωρίζετε πως έχει ιντριγκάρει τους Έλληνες τηλεθεατές με τα σχόλια του στην Eurovision και έχει υπάρξει υπεύθυνος προγράμματος για τον δρόμο της Team Hellas προς το Τόκιο.

Καλά όλα αυτά, αλλά τι ομάδα είναι;



Αν μαντέψατε Πανσερραϊκός πέσατε μέσα! Ο ταλαντούχος παρουσιαστής με καταγωγή από τις Σέρρες είναι θερμός υποστηρικτής της τοπικής ομάδας!



Το πόσο ένθερμος φίλος της ομάδας είναι θα το διαπιστώσετε στο παρακάτω video.