Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ, καθώς συμφώνησε με την Αλ Γκαράφα και αναμένεται να υπογράψει άμεσα διετές συμβόλαιο.

Κάτοικος Κατάρ θα γίνει ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού τρεις μήνες μετά την αποχώρηση του από την Ελλάδα είναι έτοιμος για να επιστρέψει στους πάγκους, καθώς υπάρχει συμφωνία με την Αλ Γκαράφα, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος με 12 βαθμούς, πέντε πόντους μακριά από την Αλ Ουάκρα.

Σύμφωνα με μέσα της Πορτογαλίας ο 52χρονος τεχνικός τις επόμενες ώρες θα μεταβεί στη χώρα του Κόλπου, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα αντικαταστήσει τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Αντρέα Στραματσόνι. Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες ο Μαρτίνς έφτασε κοντά στην Χαλ του «Mr. Survivor» αλλά οι διαπραγματεύσεις ακυρώθηκαν πριν την επισημοποίηση της προφορικής συμφωνίας που υπήρχε.

