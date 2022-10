Η Χαλ αποφασίσε να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις της με τον Πέδρο Μαρτίνς, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Πορτογαλία.

Ενώ όλα έδειχναν πως θα είχαμε «γάμο» στην υπόθεση του Πέδρο Μαρτίνς με την Χαλ, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν την τελευταία στιγμή κι ενώ ο Πορτογάλος κόουτς ήταν ήδη στην Αγγλία.

Ακόμη, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι λόγοι που υπήρξε η συγκεκριμένη εξέλιξη, όμως σύμφωνα με τον Ράιαν Τέιλορ είναι πιθανό η κατάληξη αυτή να οφείλεται στις ελπίδες που τρέφει ο Πέδρο Μαρτίνς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γουλβς.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει προφορικά για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με οψιόν για μία ακόμη σεζόν.

Hull City’s appointment of Pedro Martins is OFF as things stand, as first reported by @SamiMokbel81_DM. Understand Portuguese boss has now flown back to homeland after late change of heart. Reasoning not yet disclosed, although one source suggests he is hoping to speak to Wolves.