Η αναμέτρηση της Σαχτάρ με την Ολεξάντρια στο Λβιβ διεκόπη εσπευσμένα μετά από σειρήνες επιδρομών. Στα καταφύγια τα μέλη των δυο ομάδων.

Η Σαχτάρ μπορεί να έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία στα νοκ άουτ, όμως συνεχίζει να βιώνει την τραγική καθημερινότητα του πολέμου. Ο σύλλογος του Ντόνετσκ αντιμετώπισε για το πρωτάθλημα την Ολεξάντρια στο Λβιβ, αλλά το παιχνίδι διεκόπη μετά από σειρήνες επιδρομών.

Όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο τους αφού ήχησαν οι σειρήνες το ματς σταμάτησε αμέσως και όλοι οι παρευρισκόμενοι στο γήπεδο πήγαν στα καταφύγια. Θυμίζουμε πως τον Αύγουστο η αναμέτρηση της Λβιβ με τη Μέταλιστ είχε τρεις διακοπές για εκκένωση του γηπέδου και ολοκληρώθηκε μετά από 4,5 ώρες.

Shakhtar Donetsk vs Oleksandriia interrupted in the first half because of an air alarm in Lviv.



As a reminder, the Ukrainian Premier League kicked off this season despite the ongoing war https://t.co/TR7sthapCc