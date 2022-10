Ο Μάικλ Κάρικ είναι έτοιμος για το πρώτο του βήμα ως πρώτος προπονητής, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μίντλεσμπρο.

Την πρώτη του πρόκληση ως πρώτος προπονητής σε ανδική ομάδα αποδέχτηκε o Mάικλ Κάρικ. Ο 41χρονος Άγγλος τεχνικός συμφώνησε και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τη Μίντλεσμπρο, η οποία βρίσκεται στην 21η θέση της βαθμολογίας της Championship με 17 βαθμούς.

Ο πρώην διεθνής Βρετανός χαφ έχει αγωνιστεί σε Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και γαι 12 χρόνια έπαιξε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν βοηθός των Ζοσέ Μουρίνοιο και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στους Κόκκινους Διαβόλους για τρία χρόνια και για τρία ματς «υπερέτησε» την αγαπημένη του ομάδα ως υπηρεσιακός τεχνικός πριν αναλάβει ο Ραλφ Ράγκνικ.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝



