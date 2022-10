O διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ακόμα μια ατομική διάκριση για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας αναδείχθηκε κορυφαίος κίπερ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας για τον μήνα Σεπτέμβριο. O «Ody» βγήκε πρώτος με 22,22% των ψήφων και άφησε στη δεύτερη θέση τον Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,63%), ενώ το «βάθρο» συμπληρώνει ο Ρικάρντο Μπατίστα της Κάσα Πία (16,67%).

Μέσα στον προηγούμενο μήνα η Μπενφίκα με βασικό τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο πανηγύρισε τρεις νίκες, κράτησε δυο «clean sheet» και δέχθηκε μόλις ένα γκολ στη νίκη επί της Βιτζέλα με 2-1. Συνολικά ο Έλληνας τερματοφύλακας μετράει 17 συμμετοχές, έχει δεχτεί δέκα γκολ και έχει κρατήσει εννέα φορές ανέπαφη την εστία του.

