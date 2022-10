Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Νησί, καθώς βρίσκεται σε επαφές με την Γουλβς για τη διαδοχή του Μπρούνο Λάζε.

Ο Μπρούνο Λάζε αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουλβς, καθώς πλήρωσε το «μάρμαρο» για το αρνητικό ξεκίνημα της σεζόν. Οι Λύκοι μέχρι στιγμής έχουν τέσσερις ήττες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μια νίκη σε οκτώ αγωνιστικές και βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι ιθύνοντες του αγγλικού κλαμπ «ξεψαχνίζουν» την... αγαπημένη τους πορτογαλική αγορά και μια από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτή του Πέδρο Μαρτίνς. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ενδιαφέρεται για τη θέση, καθώς επιθυμεί να κάνει το βήμα προς την Premier League και στη Γουλβς μπορεί να συναντήσει αρκετούς Πορτογάλους, εκ των οποίων συγκαταλέγονται και οι πρώην Ερυθρόλευκοι Ντανιέλ Ποντένσε και Ζοσέ Σα.

Η Γουλβς ενδιαφέρεται για τον Πορτογάλο τεχνικό και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές. Ο Μαρτίνς αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά τη βαριά ήττα από την Μακάμπι Χάιφα μετά από μια τετραετία στην οποία πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο.

