Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουλβς αποτελεί ο Μπρούνο Λάζε μετά και το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Το «μάρμαρο» για το απαράδεκτο ξεκίνημα της Γουλβς που την έχει περιορίσει στην επικίνδυνη ζώνη της Premier League πλήρωσε ο Μπρούνο Λάζε.

Όπως ανακοίνωσε κι επίσημα, η διοίκηση των Λύκων πήρε την απόφαση να απομακρύνει τον 46χρονο από την τεχνική ηγεσία, με την διαδικασία εύρεσης του διαδόχου του να βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Πλέον οι Άγγλοι στρέφονται στην αγορά για να καλύψουν άμεσα το κενό στην τεχνική ηγεσία, με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, φαινομενικά να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τη θέση.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.