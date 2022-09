Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας μηδενικής βαρύτητας είναι γεγονός, με τον Φίγκο να σκοράρει με ψαλιδάκι (vid)

Ο Λουίς Φίγκο σημείωσε ένα απίστευτο γκολ σε έναν μοναδικό αγώνα ποδοσφαίρου που παίχτηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης στα 20.230 πόδια!

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Λουίς Φίγκο, μπήκε στο Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες αφού σημείωσε ένα γκολ στον πρώτο αγώνα μηδενικής βαρύτητας. Το παιχνίδι -το πρώτο του είδους- παίχτηκε στα 20.230 ποδιών. Εκτός από τον Πορτογάλο, υπήρχε μια διαφορετική ομάδα επτά παικτών από όλον τον κόσμο: τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική που συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία.

Ο αγώνας διεξήχθη στις 20 Αυγούστου 2022 μέσα σε ένα αεροσκάφος στο οποίο υπήρχε ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 75 τετραγωνικών μέτρων. Οι δύο «αντιμαχόμενες πλευρές» ήταν η Team Red και η Team Yellow. Ο Φίγκο, ο οποίος έπαιζε για την Team Red, γύρισε χρόνια πίσω βρίσκοντας δίχτυα με ένα γκολ με ανάποδο ψαλίδι ενώ φυσικά στον αέρα. Η Team Yellow κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά η Team Red κατάφερε να πετύχει και δεύτερο τέρμα επικρατώντας τελικώς με 2-1.

Μιλώντας για το κατόρθωμα του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Το ποδόσφαιρο ξεπερνά τα όρια και ενώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έχω παίξει σε γήπεδα όπου η ηλεκτρική ατμόσφαιρα πυροδοτεί συναισθήματα που διασχίζουν πολιτισμούς και εθνικότητες. Αυτή ήταν ακριβώς η ίδια εμπειρία που είχα παίζοντας αυτό όμορφο παιχνίδι στα 20.000 πόδια πάνω από το έδαφος με μια ομάδα ατρόμητων φανατικών του ποδοσφαίρου»

Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο:

Ever seen zero-gravity football before? ️ Mastercard hosted a record-breaking match featuring football legend Luis Figo ⚽️ pic.twitter.com/EYi4FlN8tY

Portugal legend Luis Figo has helped set a world record for the highest football game played at an altitude of 20,230ft in zero gravity conditions 😮⚽pic.twitter.com/kuQXvHn7ud