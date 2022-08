Το ντοκιμαντέρ για τη μεταγραφή του Λουίς Φίγκο από τη Μπάρτσα στη Ρεάλ κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Αυγούστου και υπόσχεται να σαρώσει!

Πρόκειται για μια μεταγραφή που πήρε.... βιβλικές διαστάσεις. Σε μια χριστιανική παραβολή της υπόθεσης, πρόκειται για τον Ιούδα που δέχθηκε τα 30 αργύρια για να διαπράξει την εσχάτη προδοσία. Πίσω στον κόσμο του ποδοσφαίρου μιλάμε για τη μεταγραφή του αιώνα, εκείνη του Λουίς Φίγκο που το καλοκαίρι του 2000 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Μπαρτσελόνα με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια μετακίνηση που δίχασε και πόλωσε όσο καμία. Υβριστικά πανό, καμένες φανέλες, γουρουνοκεφαλές. Τα επεισόδια πολλά και διάφορα με πρωταγωνιστή τον αρχηγό των Καταλανών που δέχθηκε την πρόταση του Φλορεντίνο Πέρεθ για να γίνει σύμβολο της μισητής Ρεάλ.

Στις 25 Αυγούστου το ντοκιμαντέρ για τη μεταγραφή του αιώνα κάνει πρεμιέρα στο Netflix και παρουσιάζει άγνωστες πτυχές γύρω από τη μετακίνηση που συντάραξε τον κόσμο του ποδοσφαίρου όσο καμία.

Λουίς Φίγκο, Φλορεντίνο Πέρεθ, Πεπ Γκουαρδιόλα και πολλοί ακόμα κάθισαν στο σκαμνί για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, σε ένα ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να κάνει θραύση!

22 years later, A documentary about the most controversial transfer in the history of football, Luis Figo



On Netflix, August 25pic.twitter.com/ysodGn0xjL