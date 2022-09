Συμφώνησε και αναλαμβάνει τη Γουότφορντ ο Μπίλιτς

Έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της Γουότφορντ είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς.

Μετά την απόλυση του Πέδρο Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό, ο Σλάβεν Μπίλιτς έπαιξε δυνατά στα ρεπορτάζ για τον πάγκο του πειραϊκού συλλόγου αλλά εν τέλει οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν.

Τελικά φαίνεται πως ο έμπειρος κόουτς βρήκε ομάδα για τη φετινή σεζόν και αυτή είναι η Γουότφορντ. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, οι δύο πλευρές έχουν έρθει συμφωνία για συμβόλαιο 18 μηνών και ο Κροάτης θα επιστρέψει στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά από δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα έχει προπονήσει μεταξύ άλλων και τη Γουέστ Χαμ από το Νησί και η εμπειρία του είναι αυτή που θέλει ο αγγλικός σύλλογος μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Ρομπ Έντουαρντς.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.