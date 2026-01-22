Ο 23χρονος Ιταλός επιστρέφει στην ενεργό δράση, πάνω από ένα χρόνο μετά το καρδιακό επεισόδιο που σόκαρε τον πλανήτη, καθώς υπέγραψε σε αγγλική ομάδα.

Ήταν Δεκέμβριος του 2024, όταν ο ποδοσφαιρικός και μη πλανήτης «πάγωσε» στην εικόνα του Εντοάρντο Μποβέ, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ.

Ο Ιταλός μέσος ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, ανέκτησε τις αισθήσεις του και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λίγες ημέρες μετά, έτσι ώστε να του τοποθετήσουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή. Και φυσικά, η συνέχεια της καριέρας του τέθηκε εν αμφιβόλω.

Ωστόσο ο ίδιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην ενεργό δράση και σε αυτό που αγαπά, έχοντας στο μυαλό του και άλλα παρόμοια παραδείγματα, όπως εκείνο του Κρίστιαν Έρικσεν. Μάλιστα, βρέθηκε και στο στόχαστρο ελληνικών ομάδων, βάσει δημοσιεύματος του Νικολό Σκίρα πριν από μερικές ημέρες. Εν τέλει όμως, επέλεξε τη Γουότφορντ.

Ο σύλλογος της Championship τον παρουσίασε και επίσημα στο ημίχρονο του αγώνα με την Πορτσμουθ (1-1, 21/1), με τον ίδιο να γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό και να είναι έτοιμος να πατήσει ξανά χορτάρι, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο 5,5 ετών.