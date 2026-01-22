Εντοάρντο Μποβέ: Άφησε πίσω το καρδιακό επεισόδιο και επιστρέφει στα γήπεδα!
Ήταν Δεκέμβριος του 2024, όταν ο ποδοσφαιρικός και μη πλανήτης «πάγωσε» στην εικόνα του Εντοάρντο Μποβέ, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ.
Ο Ιταλός μέσος ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, ανέκτησε τις αισθήσεις του και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λίγες ημέρες μετά, έτσι ώστε να του τοποθετήσουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή. Και φυσικά, η συνέχεια της καριέρας του τέθηκε εν αμφιβόλω.
Ωστόσο ο ίδιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην ενεργό δράση και σε αυτό που αγαπά, έχοντας στο μυαλό του και άλλα παρόμοια παραδείγματα, όπως εκείνο του Κρίστιαν Έρικσεν. Μάλιστα, βρέθηκε και στο στόχαστρο ελληνικών ομάδων, βάσει δημοσιεύματος του Νικολό Σκίρα πριν από μερικές ημέρες. Εν τέλει όμως, επέλεξε τη Γουότφορντ.
Ο σύλλογος της Championship τον παρουσίασε και επίσημα στο ημίχρονο του αγώνα με την Πορτσμουθ (1-1, 21/1), με τον ίδιο να γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό και να είναι έτοιμος να πατήσει ξανά χορτάρι, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο 5,5 ετών.
Our new recruit 👋 🇮🇹 pic.twitter.com/snZIBXJ9DJ— Watford Football Club (@WatfordFC) January 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.