Μάρκο Σιμόνε στο Gazzetta: «Βραζιλία ή Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ!»

Ο βετεράνος Ιταλός άσος μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta και τον Πάνο Σεϊτανίδη για την επιθυμία του να δουλέψει στην Ελλάδα, το Σκουντέτο της Μίλαν, αλλά και το Μουντιάλ χωρίς την Σκουάντρα Ατζούρα.

Χαρισματικός επιθετικός και winger, με το δικό του ξεχωριστό αλλά κλασικά ιταλικό στιλ, ο Μάρκο Σιμόνε είναι μία προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.



Σε μια εποχή που το Καμπιονάτο προσέλκυε τα μεγαλύτερα αστέρια του σπορ (δεν είναι τυχαίο πως πέρασε καιρό ως αναπληρωματικός του σπουδαίου Μάρκο Φαν Μπάστεν) αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι στη μηχανή της Μίλαν την περίοδο 1989-1997. Κατέκτησε μαζί της δύο Champions League (αν και εκείνο του 1990 ήταν ακόμα με τη δομή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών), έπαιξε και σε εκείνο τον τελικό του 1995 κόντρα στον Άγιαξ όπου «χρεώθηκε» την ήττα γιατί άλλαξε τα γούρια και ξαφνικά βρέθηκε στο γήπεδο με λευκά παπούτσια – πράγμα πρωτόγνωρο τότε.



Πέρασε επίσης από την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό, με την οποία έκανε και ντεμπούτο ως πρώτος προπονητής τη σεζόν 2011-2012. Έκτοτε έχει βρεθεί στον πάγκο ομάδων στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, με τελευταίο σταθμό του -πέρυσι- τη γαλλική Σατορού.





Τον συναντήσαμε στο πλαίσιο της φιλανθρωπικού χαρακτήρα ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας των πιλότων της Formula 1, της Nazionale Piloti, με την All Star for the Children. Την ομάδα αστέρων που συγκεντρώνει ο Πρίγκιπας Αλβέρτος και δίνει αγώνες με τα έσοδα να πηγαίνουν σε κοινωφελείς σκοπούς.





Καθώς πέρασε μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου στην Ελλάδα για διακοπές, είχαμε την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε περισσότερα για την αγαπημένη του Μίλαν, το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ αλλά και την προοπτική να εργαστεί στη χώρα μας. Σενάριο που όπως μαθαίνουμε, είναι πιο κοντά από ποτέ.

Η Μίλαν επέστρεψε στην κορυφή και κατέκτησε το Σκουντέτο. Υποθέτω προς ικανοποίησή σας!

Ήταν κάτι φανταστικό, κάτι υπέροχο. Ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος. Είχε έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Στέφανο Πιόλι, μία φανταστική ομάδα, με έναν μεγάλο ηγέτη, τον Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς. Η επιστροφή στην κορυφή μετά από τόσο καιρό, μετά από 11 χρόνια, ήταν πολύ σημαντική για το club.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη φετινή σεζόν; Θα μπορέσει η Μίλαν να επαναλάβει τον θρίαμβο;

Πιστεύω πως φέτος το ιταλικό πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο ισορροπημένο. Περίμενα από την αρχή πως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιούβεντους, η Νάπολι, η Ρόμα, ακόμα και η Αταλάντα θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πλησιάζει. Η Ιταλία θα είναι απούσα. Πως νιώθετε για τον αποκλεισμό της Σκουάντρα Ατζούρα από το Μουντιάλ;

Ο αποκλεισμός μάς αφήνει ακόμα μία πικρή γεύση. Δεν γίνεται να μην είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Ιταλία. Όμως δυστυχώς, το Ιταλικό ποδόσφαιρο πληρώνει τα λάθη που έχουν κάνει οι υπεύθυνοι του σπορ στη χώρα μας. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, σχέδιο για να την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Χωρίς την Ιταλία λοιπόν στη μάχη, ποιες χώρες θεωρείτε πως θα ξεχωρίσουν στη φετινή διοργάνωση;

Η Γαλλία είναι πάντα ανάμεσα στα φαβορί αλλά βλέπω Αργεντινή ή Βραζιλία να φτάνουν μέχρι τον τελικό.

Βρεθήκατε στην Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται η χώρα μας;

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που λατρεύω. Με παραδόσεις και κουλτούρα που είναι πολύ κοντά στις ιταλικές. Οι άνθρωποι είναι ευχάριστοι, το φαγητό υπέροχο. Μου αρέσει πάρα πολύ η χώρα σας.





Θα σας ενδιέφερε να μείνετε εδώ και για… αγωνιστική σεζόν; Όχι ως επισκέπτης αλλά ως προπονητής σε μία ομάδα;

Φυσικά και θα με ενδιέφερε να αναλάβω ένα ποδοσφαιρικό project, μία ομάδα στην Ελλάδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει προοπτικές και ενδιαφέρον. Υπάρχουν μερικές σπουδαίες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονται κάποιοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Παρακολουθώ στενά τι συμβαίνει σε αυτό και δεν το κρύβω πως θα είναι μία χώρα στην οποία θα ήθελα να εργαστώ ως προπονητής. Έχω δουλέψει σε συλλόγους στη Γαλλία, την Ελβετία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ταϊλάνδη, έχω μεγάλη ευχέρεια στο να προσαρμόζομαι σε ξένες κουλτούρες. Αγωνιστικές και μη. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα που όπως είπα, όλα μοιάζουν πολύ με την Ιταλία. Ελπίζω να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον project.





Τέλος, όσο αγωνιζόσασταν ήσασταν ένας παίκτης που λάτρευε το κοινό. Ποιες είναι οι δικές καλύτερες αναμνήσεις από την αγωνιστική σας καριέρα;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Αλλά κοιτώντας πίσω στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, θα έλεγα πως οι πιο όμορφες στιγμές τις οποίες αναπολών, είναι οι αγώνες και οι νίκες που είχαμε πετύχει με τη Μίλαν στο πλαίσιο του Champions League.

Κλείνοντας, μιλήστε μας για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα της All Star for the Children και της Nazionale Piloti. Κάθε χρόνο αυτή η αναμέτρηση στο Μονακό τραβάει τα βλέμματα…

Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά από τη στιγμή που τις δύο προηγούμενες φορές είχαμε ηττηθεί από τους πιλότους της Formula 1 και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος δεν ήταν χαρούμενος για αυτό! Σοβαρά μιλώντας όμως, είναι πολύ σημαντική παράδοση πλέον, μέσω της οποίας μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά που έχουν ανάγκη.